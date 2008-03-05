به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی طی نشستی در امان پایتخت اردن، جدول برنامه های اجلاس سران کشورهای اسلامی را که قرار است 12 و 13 مارس ( 22 و 23 اسفند) در داکا پایتخت سنگال برگزار شود، ارائه کرد.

این برنامه ها علاوه بر مسائل سیاسی، مهمترین مسائل اسلامی به ویژه اهانتهای اخیر به اسلام را در برمی گیرد.

اجلاس سران کشورها اسلامی در وهله اول پدیده اسلام هراسی را که درغرب اشاعه فراوانی یافته است، بررسی می کند تا راهکارهای تبیین اسلام واقعی برای همه ملتها ارائه کند.

احسان اوغلو طی این نشست گفت: مسئله کاریکاتورهای اهانت آمیز از حساسیت ویژه ای برخوردار است که باید به شکلی خاص رفع شود.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی یاد آور شد: تلاش سازمان کنفرانس اسلامی درباره این مسئله را که برای نخستین بار در سال 2005 با اهانت دانمارک رخ داد، با دولت دانمارک، نمایندگان اروپا و سازمان ملل آغاز کرد که نتایج آن تصمیماتی بود که از سوی سازمان جهانی حقوق بشر اتخاذ شد.

وی افزود: مسئله فلسطین نیز از مسائل دائمی در سازمان است که طی دیدارهای اسلامی و در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و و سازمان در صدد است تا کمکهای پزشکی و غذایی برای نجات ملت فلسطین ارسال کند.

احسان اوغلو در ادامه به نقش سازمان در تقریب میان مذاهب مختلف عراق چون سنیها و شیعیان این کشور یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه طی سالهای اخیر اختلاف میان این دو گروه افزایش یافته است راهکارهای از بین بردن این اختلافات مورد بررسی قرار می گیرند.