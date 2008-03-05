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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۱

کارخانجات قند آذربایجان غربی محصول تولیدی خود را انبار کرده اند

کارخانجات قند آذربایجان غربی محصول تولیدی خود را انبار کرده اند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: کارخانجات قند این استان به منظور ایجاد قیمت جدید و افزایش قیمت شکر، محصول تولیدی خود را انبار کرده و به فروش نمی رسانند.

علی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: 140 هزار تن شکر در سال جاری توسط پنج کارخانه قند استان تولید شده و 27 هزار تن نیز از شکر تولیدی سال گذشته در کارخانجات قند استان انبار شده است.

وی ادامه داد: مدیران این کارخانجات می خواهند قیمت شکر افزایش پیدا کند تا شکر تولیدی خود را به فروش برسانند که این امر موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردم منطقه شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کارخانجات قند استان حدود 34 میلیارد تومان به بانکهای استان بدهکارند که برای حل این مشکل از سوی مدیریت استان اقدام به ایجاد نقدینگی برای بانکها کرده ایم و پیش بینی می شود به زودی کارخانجات بتوانند با ترزیق نقدینگی مشکلات را پشت سر بگذارند.

عدم فروش شکر تولیدی کارخانجات، عدم پرداخت بدهی چغندرکاران و کمبود نقدینگی کارخانجات قند این استان در ماه های اخیر مشکلاتی را در بخش قند و شکر استان به وجود آورده است.

کد مطلب 649998

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