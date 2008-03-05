مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا فردا شب آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جام یوفا به مراحل حساس خود نزدیک می شود و تیم های مطرح رو در روی هم قرار می گیرند. فردا شب در مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها تاتنهام انگلستان در خانه از آیندهوون هلند پذیرایی می کند، هامبورگ در ورزشگاه بای آره نا به دیدار بایرلورکوزن می رود، ختافه اسپانیا نیز میزبان بنفیکا پرتغال خواهد بود. این دیدارها به اندازه ای جذاب است که تقابل تیم های حاضر در جام یوفا را حساسیستی دو چندان بخشد.

در این بین شاید بایرن مونیخ خوش شانس تر از دیگر تیم ها باشد که قرار است با اندرلشت بلژیک بازی کند. این بازی می تواند پل صعود شاگردان هیتزفلد به جمع هشت تیم برتر جام یوفا باشد.

برنامه دیدارهای دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا به شرح زیر است:

پنجشنبه - 16/12/86

* اندرلشت بلژیک - بایرن مونیخ آلمان

* بولتون انگلستان - اسپورتینگ لیسبون پرتغال

* گلاسکو رنجرز اسکاتلند - وردربرمن آلمان

* بایر لورکوزن - هامبورگ آلمان

* ختافه اسپانیا - بنفیکا پرتغال

* فیورنتینا ایتالیا - اورتون انگلستان

* تاتنهام انگلستان - آیندهوون هلند

* مارسی فرانسه - زنیت نست پترز بورگ روسیه