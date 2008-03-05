فقط 2،3 درصد از زندانیان تحت پوشش مراکز مراقبت به زندان بازگشته اند

حمید رضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار و اطلاعات ارسالی از اداره کل زندانهای استانها و دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان در سه سال اخیر (85-83) نشان می دهد که طی این سالها تنها حدود 2،3 درصد از کل زندانیان تحت پوشش مراکز مراقبت به دلیل ارتکاب جرم مجدد به زندان بازگشته اند.

وی تصریح کرد : این در حالی است که نرخ بازگشت مجدد زندانیان به زندان در کشور 16 درصد می باشد.

مدیر کل دفتر اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها اظهار داشت: عملکرد مراکز مراقبت باعث شده است تا آمار بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده تحت پوشش به حدود 3/2 درصد تقلیل یابد.

وی معتقد است: ارتکاب جرم و زندانی شدن به عنوان یک عمل نابهنجار و جامعه ناپذیر است که در این صورت می توان مهمترین شاخص ارزیابی جامعه پذیری زندانیان آزاد شده را عدم بازگشت مجدد به زندان دانست.

علی اکبری خاطر نشان کرد : مراکز مراقبت پس از خروج در حال حاضر با کمترین امکانات در خصوص پیشگیری از وقوع جرم مجدد به نیازمند ترین و آسیب پذیر ترین اقشار جامعه خدمات ارائه می کنند.