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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

طی 3 سال اخیر ؛

فقط 2،3 درصد از زندانیان تحت پوشش مراکز مراقبت به زندان بازگشته اند

فقط 2،3 درصد از زندانیان تحت پوشش مراکز مراقبت به زندان بازگشته اند

مدیر کل دفتر اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها گفت: طی سالهای 85-83 تنها 2،3درصد از کل زندانیان تحت پوشش مراکز مراقبت به دلیل ارتکاب جرم مجدد به زندان بازگشته اند.

حمید رضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار و اطلاعات ارسالی از اداره کل زندانهای استانها و دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان در سه سال اخیر (85-83) نشان می دهد که طی این سالها تنها حدود 2،3 درصد از کل زندانیان تحت پوشش مراکز مراقبت به دلیل ارتکاب جرم مجدد به زندان بازگشته اند.

وی تصریح کرد : این در حالی است که نرخ بازگشت مجدد زندانیان به زندان در کشور 16 درصد می باشد.

مدیر کل دفتر اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها اظهار داشت: عملکرد مراکز مراقبت باعث شده است تا آمار بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده تحت پوشش به حدود 3/2 درصد تقلیل یابد.

وی معتقد است: ارتکاب جرم و زندانی شدن به عنوان یک عمل نابهنجار و جامعه ناپذیر است که در این صورت می توان مهمترین شاخص ارزیابی جامعه پذیری زندانیان آزاد شده را عدم بازگشت مجدد به زندان دانست.

علی اکبری خاطر نشان کرد : مراکز مراقبت پس از خروج در حال حاضر با کمترین امکانات در خصوص پیشگیری از وقوع جرم مجدد به نیازمند ترین و آسیب پذیر ترین اقشار جامعه خدمات ارائه می کنند.

کد مطلب 650008

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