ماهانه 55 هزار خودرو گاز سوز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا غروی درجمع خبرنگاران با بیان اینکه از زمان تاسیس شرکت گاز خودرو روند احداث جایگاه های "سی ان جی" شتاب چشمگیری یافته است، افزود: درهشت ماه نخست امسال 108 جایگاه عرضه گاز "سی ان جی" به بهره برداری رسیده این درحالی است که در 3 ماهه گذشته 71 جایگاه مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی در مورد خودروهای گاز سوز شده هم یاد آور شد: با پیگیری های صورت گرفته در سه ماهه اخیر 166 هزار و 800 خودرو گاز سوز شده اند . این در حالی است که در همین مدت 52 هزار خودرو نیز در کارگاه ها گاز سوز شده اند. همچنین در هشت ماهه نخست سالجاری تنها 74 هزار و 690 دستگاه خودرو گاز سوز شده بودند.

غروی به بهره برداری از 31 جایگاه استفاده از گاز سی ان جی در 116 استان در ایام دهه فجر اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد جایگاه های" سی ان جی" کشور به 377 جایگاه رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز خودرو تصریح کرد: ظرفیت کمپرسورهای جایگاه های گاز کشور نیز به 363 هزار متر مکعب در ساعت افزایش یافته که سوخت رسانی به 425 هزار خودروی گاز سوز را فراهم می کند.

وی اظهار امیدواری کرد با اقدامات انجام شده صف های طولانی در جایگاه های سی ان جی به نحو چشمگیری کاهش یابد.