سردار نجار: دیپلماسی دفاعی ایران بر پایه امنیت زایی،صلح طلبی و انسجام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی وزیر دفاع جمهوری سودان برای انجام یک دیدار رسمی سه روزه عازم سودان شده بود، در بدو ورود به سودان گفت : جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تحکیم روابط با کشورهای آفریقایی به ویژه کشورهای اسلامی و مستقل اهمیت واعتبار ویژه ای قائل است و در این ارتباط کشور برادر سودان از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است .

وی افزود : گسترش همکاریهای دفاعی میان کشورهای اسلامی از طریق تبادل هیئت های بلند پایه می تواند تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ثبات و امنیت پایدار را در جهان اسلام و حوزه های پیرامونی رقم بزند.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت : فرصت را مغتنم شمرده انزجار خود را از جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی در نوار غزه که با بیرحمی تمام اطفال و زنان ومردان بیگناه و حتی کودکان شیرخوار را هدف قرار می دهد اعلام می کنم.

وی همچنین گفت : امیدوارم امت اسلام که امروز شاهد اهانت ناجوانمردانه دنیای غرب علیه پیامبر عظیم الشأن اسلام است با انسجام و وحدت در مقابل این جنایات سازمان یافته بایستند و مردم دلیر منطقه و فلسطین با صبر ومقاومت حیله های دشمن را خنثی کنند.

سردار نجار تاکید کرد : تنها راه پیروزی و تنها راه کسب عزت و شرف اسلامی مقاومت و ایستادگی در برابر وحشیگریهای قاتلین پیامبران و مسلمانان آزاده است.

وزیر دفاع کشورمان در طول اقامت خود در سودان با رئیس جمهور،رئیس مجلس، رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.