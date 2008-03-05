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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

ادامه مشاجرات گازی روسیه و اوکراین

ادامه مشاجرات گازی روسیه و اوکراین

شرکت "گازپروم" روسیه شب گذشته ضمن درخواست از اوکراین برای از سرگیری گفتگوها درباره بدهی های خود به این شرکت تهدید کرد که صادرات گاز خود به اوکراین را باز هم کاهش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گازپروم انتقال گاز خود به اوکراین را شب گذشته بار دیگر تا 25 درصد کاهش داد و بدین ترتیب سطح انتقال گاز این شرکت به اوکراین در نتیجه پرداخت نشدن بدهی 600 میلیون دلاری کی اف، به نصف رسید.

"سرگئی کوپریانوف" سخنگوی گازپروم اعلام کرد:"ما از اوکراین می خواهیم گفتگوهای خود را فورا از سر بگیرد. اگر اوکراین به میز مذاکره بازنگردد؛ تصمیم کاهش هر چه بیشتر انتقال گاز گرفته خواهد شد."

اما وی به مصرف کنندگان اروپایی درباره ادامه تهیه گاز برای آنها به شکل کامل اطمینان داد.

اوکراین نقطه ترانزیتی مهمی برای صادرات گاز روسیه به اروپا به شمار می رود، زیرا 80 درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا از طریق این کشور ترانزیت می شود.

پیش از این روابط دو کشور به سبب اختلافات بر سر قیمت گاز صادراتی، با تنش همراه شده بود.

 

کد مطلب 650012

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