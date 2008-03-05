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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۱

آمار ثبت نام کنندگان مسکن مهر در کردستان به 52 هزار نفر رسید

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی کردستان گفت: آمار ثبت نام کنندگان مسکن مهر در این استان از مرز 52 هزار نفر گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رسولی، شب گذشته در جلسه ستاد تامین مسکن استان کردستان اظهار داشت: از این تعداد تاکنون 228 تعاونی با اعضای بیش از 17 هزار نفر عقد قرارداد زمین کرده و از طریق سازمان مسکن و شهرسازی زمین را برای ساخت مسکن دریافت کرده اند.

رسولی عنوان کرد: از میان تعداد تعاونی های عقد قرار داد شده تاکنون 9 هزار و 460 نفر برای دریافت وام تسطیح زمین به بانک های عامل استان معرفی شده اند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان اظهار داشت: سهمیه استان کردستان در بخش مسکن مهر در سال جاری 20 هزار واحد مسکونی است و بقیه افراد ثبت نام شده برای دریافت مسکن مهر در سال آینده ساماندهی می شوند.

وی افزود: از آغاز شناسایی زمین های مسکن مهر و در اختیار قرار دادن آنها در اختیار مسکن و شهرسازی استان، وضعیت 330 هکتار مشخص شده و در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

رسولی یادآور شد: امیدواریم مدیران بانکهای عامل استان نسبت به در اختیار گذاشتن وام های مسکن مهر اقدامات لازم را انجام دهند.

کد مطلب 650017

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