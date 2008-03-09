دهکده سلامت گردشگران در ایلام راه اندازی می شود

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: استان ایلام یکی از مناطق گردشگری در کشور محسوب می شود و همه ساله تعداد زیادی گردشگر وارد این استان می شوند که ایجاد این دهکده می توانند در توسعه گردشگری نقش موثری داشته باشد.
وی اظهار داشت: در حوزه گردشگری سلامت، مناطق باید داری شاخصه های زیادی باشند که از مهترین عوامل موثر در جذب گردشگران محیط سالم است زیرا یکی از دلایل سفر گردشگران می توتند درمان بیمارها با استفاده از منابع طبیعت مانند چشمه های آبگرم باشد.
این مسئول اضافه کرد: مردمی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند برای رهایی از زندگی ماشینی طبیعت را انتخاب می کنند و به مناطق دیدنی سفر می کنند.
وی عنوان کرد: همه این عوامل در استان ایلام داری قابلیت های برجسته ایی است که امیدوارم با ایجاد این دهکده بتوانیم گردشگران زیادی از دیگر نقاط کشور جذب کنیم.
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