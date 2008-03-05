مسابقات گلبال نابینایان کشور در شیراز آغاز شد

رئیس هیئت ورزش نابینایان شیراز در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: در این مسابقات که تا فردا ادامه دارد، 11 تیم از سراسر کشور شرکت خواهند داشت.

عبدالله کمالی سروستانی، رده سنی ورزشکاران این دوره از مسابقات را 30سال به بالا عنوان و خاطرنشان کرد: فارس، تهران، اصفهان، کرمانشاه، قزوین، مازندران، خراسان رضوی، قم، بوشهر، همدان و خوزستان تیمهای شرکت کننده در این مسابقات هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از فقدان سالن مناسب ورزشی ویژه نابینایان به عنوان یکی از مشکلات اساسی این دسته از ورزشکاران در سطح شیراز یاد کرد و بیان داشت: در حال حاضر یک سالن ورزشی در اختیار داریم اما زمان اختصاص یافته به تمرین ورزشکاران نابینا مناسب نبوده به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه شده ایم.

رئیس هیئت ورزش نابینایان شیراز ادامه داد: به غیر از مسئله سالن ورزشی، نابینایان برای حاضر شدن در تمرینات در بخش ایاب و ذهاب با مشکل مواجه اند و در این خصوص بهزیستی نیز اعلام کرده که تامین نیازهای این بخش در چارت سازمانی آنها قرار ندارد که در این بخش نیز باید ارگانی این مشکل ورزشکاران نابینا را برطرف کند.

کمالی سروستانی بیان داشت: با وجود این مشکلات، تیم گلبال استان موفق به صعود از لیگ دسته سه به دسته دوم شده و در صورت تامین این دو نیاز اساسی، می توان به دسته اول و قهرمانی کشور دست یابیم.