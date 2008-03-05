برگزاری اولین جشنواره تجلیل از فرزندان نخبه سازمان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله نصر مدیر کل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزیستی کشوربا بیان این مطلب گفت: این جشنواره با هدف تقدیر از فرزندان نخبه سازمان بهزیستی که توانسته اند با تلاش خود به توانمندی وخودکفایی برسند توسط سازمان بهزیستی کشور برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره طی فراخوانی به تمام مراکز تحت پوشش بهزیستی و تعیین شاخص های موفقیت افراد در زمینه های عقیدتی، تحصیلی ، ورزشی ، اشتغال ، فرهنگی و هنری آغاز شد و در ابتدا بیش از 4 هزار و 500 نفر برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کردند.

وی درادامه خاطرنشان کرد: کمیته تخصصی جشنواره پس از بررسی شرایط شرکت کنندگان یکصد نفر را انتخاب کرده اند.

وی با اعلام این خبر که سالانه حدود دو هزار نفر از فرزندان بهزیستی ترخیص می شوند گفت: حجم گسترده موفقیت های فرزندان ترخیص شده نشان از توانمندی این فرزندان برای حضور فعال و اثر گذار در جامعه دارد اگر چه کمتر از موفقیت آنان گفته شده است.

مدیر کل دفتر امور شبه خانواده تصریح کرد: فرزندان شبانه روزی به نقطه ای رسیده اند که علاوه بر توانمند سازی خود می توانند به فرزندان تحت پوشش بهزیستی که شرایط مشابه خودشان را دارند کمک کنند که این مسئله شایسته تقدیر است.

وی افزود: در این جشنواره که با همکاری بسیج شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برگزار می شود به 5 نفر اول سفر حج به 5 نفر دوم سفر به سوریه و 5 نفر سوم سفر به مشهد مقدس اهدا می شود.