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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

17 هزار هکتار از مراتع ایلام بیمه شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: 17 هزار هکتار از مراتع این استان در سال جاری بیمه شده است.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: به منظور جبران خسارتهای احتمالی و حمایت از مرتع داران استان ایلام 17 هزار هکتار از مراتع این استان در سال جاری بیمه شده اند.

وی اظهار داشت: این طرح که از سال گذشته در استان ایلام به اجرا درآمده است محصولات و مزارع را در مقابل عواملی نظیر سیل، خشکسالی، تگرگ و ...که باعث خسارت به مراتع این استان می شود، بیمه می کند.

بازدار یادآور شد: صندوق یبمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی نسبت به جبران بخشی از خسارات وارد شده اقدام می نماید.

این مسئول یادآور شد: در راستای جلب مشارکت بهره برداران در حفظ و اصلاح از عرصه های طیعی استان ایلام طرح مرتع داری در سطح 35 هزار هکتار از مراتع این اجرا شده است.

کد مطلب 650026

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