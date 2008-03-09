17 هزار هکتار از مراتع ایلام بیمه شدند

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: به منظور جبران خسارتهای احتمالی و حمایت از مرتع داران استان ایلام 17 هزار هکتار از مراتع این استان در سال جاری بیمه شده اند.

وی اظهار داشت: این طرح که از سال گذشته در استان ایلام به اجرا درآمده است محصولات و مزارع را در مقابل عواملی نظیر سیل، خشکسالی، تگرگ و ...که باعث خسارت به مراتع این استان می شود، بیمه می کند.

بازدار یادآور شد: صندوق یبمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی نسبت به جبران بخشی از خسارات وارد شده اقدام می نماید.

این مسئول یادآور شد: در راستای جلب مشارکت بهره برداران در حفظ و اصلاح از عرصه های طیعی استان ایلام طرح مرتع داری در سطح 35 هزار هکتار از مراتع این اجرا شده است.