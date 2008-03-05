به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو روز سه‌شنبه 14 اسفند در مراسم تبیین خطوط مشی سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و چشم‌اندازهای فجر 87 در مجموعه انقلاب اسلامی برج آزادی گفت: "همه ما آماده می‌شویم برای فجر 87، سالی که 30 سال از بزرگترین رویداد قرن می‌گذرد که همچنان تازگی دارد و مردم دنیا با دستاوردهای آن روز به روز آشنا می‌شوند."

مسئول کمیته هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: "چه خوب است هنر در بیان این واقعه ایفای نقش کند. زبان هنر زبانی تأثیرگذار است که در انتقال مفاهیم ظرفیتی بالا دارد، اما ما در این خصوص همپای دیگر شاخه‌های انقلاب نتوانسته‌ایم حرکت کنیم. هنر بستری مساعد برای پرداختن به این مهم است."

ایمانی خوشخو یادآور شد: "ما در جشنواره‌های هنری پیشرفت‌های خوبی داشتیم که بیشتر آنها مرهون انقلاب اسلامی هستند، زیرا قبل از انقلاب اگر هنری وجود داشت کپی هنر وارداتی بود، اما امروز هنرمندان مفهوم متکی بر ارزش‌های ملی و دینی کشور را در آثار خود ارائه می‌دهند و در جوامع بین‌المللی رتبه‌های ارزشمند کسب می‌کنند."

وی خاطرنشان ساخت: "کمیته هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی پس از پایان برنامه امسال در شاخه‌های مختلف هنری برای دهه فجر سال 87 برنامه‌ریزی کرده است. سال 87 در عرصه نمایش گام‌های مهمی برخواهیم داشت. 30 اثر فاخر نمایشی توسط هنرمندان کل کشور در حال تولید است که باعث می‌شود نمایش کشور در سال 87 دیدنی‌تر شود. در حوزه موسیقی نیز همین برنامه‌ها وجود دارد و امیدواریم سال 87 بتوانیم سمفونی بزرگ انقلاب اسلامی را باشکوه بزرگی تولید کنیم."

ایمانی خوشخو ادامه داد: "در حوزه هنرهای تجسمی نیز هنرمندان پیشنهادات خوبی داده‌اند و در شاخه های عکس، کاریکاتور، طراحی و نقاشی انقلاب به شکل حرفه‌ای کارهایی انجام خواهد شد. در حوزه فیلم نیز معاونت سینمایی وزارت ارشاد برنامه‌های متنوع را تدارک دیده است."

معاون هنری وزیر ارشاد تصریح کرد: "مردم ما می‌توانند انقلاب را از زاویه هنر متنوع‌تر و کاملتر ببینند، بخصوص نسل جوان که در زمان این عظمت و رویداد بزرگ حضور نداشتند می‌توانند با تماشای خلاقیت‌های هنری به این پدیده بزرگ بنگرند. به امید اینکه بتوانیم با این حرکات دین خود را به انقلاب که برای ما عظمت و عزت آورد ادا کنیم."

در ادامه این مراسم محمدحسین زارع رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی نیز با اشاره به اینکه کمیته هنری در دو سال گذشته گام‌هایی خوب و سریع در راستای بزرگداشت انقلاب برداشته گفت: "این عرصه در سنوات گذشته به دلایلی با حضور جدی، فعال و منسجم هنرمندانی که به مراسم و موضوع انقلاب گره بخورند، همراه نبود. شاید یکی از دلایل آن این بود که دهه فجر انقلاب اسلامی مانند دفاع مقدس متولی مشخص نداشت و حمایت از هنرمندان در این عرصه کمتر بوده است."

وی افزود: "کمیته هنری تا حد زیادی این خلاء را پر کرده است. برای ماندگاری اتفاقات انقلاب نیاز به هنر و نگاه هنرمندانه است. در این عرصه ما کم کار کرده و در بخش بین الملل در این زمینه خیلی ضعیف ظاهر شده‌ایم. رایزن‌های فرهنگی ما در خارج کشور وظیفه تولید آثار هنری ندارند و اگر قرار است انقلاب اسلامی در خارج معرفی شود کار باید در داخل کشور تولید و به بیرون عرضه شود."

زارع با بیان اینکه شروع برنامه ریزی دهه فجر سال 87 از هم اکنون کاری ارزنده است اظهار امیدواری کرد سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی زمینه‌ای برای معرفی هر چه بیشتر هنرمندان این عرصه و خود رویداد عظیم انقلاب در داخل و خارج از کشور باشد.

همراه رئیس مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی نیز با اشاره به اینکه مرکز با نیروهای جدید کار خود را با محوریت ارائه مفاهیم انقلاب با استفاده از فعالیت‌های فرهنگی هنری آغاز کرده گفت: "هر چند مشکلات زیادی بر سر راه مرکز بود ولی با عنایت وزیر ارشاد و حمایت معاون هنری ایشان جایگاه خود را در بین اهالی فرهنگ و هنر و مخاطبین پیدا کرد. سال آینده با حمایت مسئولین و تلاش همکاران فعالیت‌های خود را رونق داده و جایگاه خود را در تولید آثار فاخر انقلابی محکم می‌کنیم."

وی یادآور شد: "در نشستی که با وزیر ارشاد داشتیم ایشان مأموریت مرکز فرهنگی هنری انقلاب را به دو قسمت تقسیم کردند. اول اینکه مرکز باید خاستگاه تربیت نیروی انسانی ارزشمند و کارآمد در حوزه فرهنگ و هنر باشد و دوم اینکه سازماندهی برنامه‌های شاد انقلابی و برنامه‌های شاد و مفرح برای مردم انجام دهد. این دو رهنمود سرلوحه کار و برنامه‌های ما در سال 87 خواهد بود و امیدواریم با همکاری مسئولین و تعامل با آنها بتوانیم به این مهم دست یابیم."

در ادامه این مراسم محمدرضا دربیگی جانشین کمیته هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی نیز گزارشی در رابطه با تأسیس و نحوه فعالیت این کمیته ارائه داد. سپس از مسئولین و هنرمندانی که در برنامه‌های دهه فجر انقلاب در سال 86 حضور مؤثر داشتند تقدیر به عمل آمد.

زارع رئیس ستاد مرکزی دهه فجر، فلاحپور مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی، صباغ مسئول کمیته مراسم ستاد دهه فجر، همراه رئیس مرکز فرهنگی هنری انقلاب، صدیق جانشین کمیته اجرایی مراسم ستاد دهه فجر، نیکزار عضو کمیته مراسم ستاد دهه فجر، فرهنگ هنرمند گروه آوای فجر، رامندی دبیر کمیته ارتباطات و رسانه‌های ستاد دهه فجر، فردرو مدیر کل هماهنگی امور استان‌ها، بیگلری نماینده بسیج هنرمندان، جمشیدی نماینده آموزش و پرورش، پورمحبی نماینده فرهنگسرای نیاوران، فاتحی نمایند دفتر توسعه آموزش‌های فرهنگی هنری، لک نماینده حوزه هنری، فروغی مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد، کاوه مدیر روابط بین‌الملل بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، مرادی مدیر تدارکات و خدمات وزارت ارشاد، ترابی معاون دفتر موسیقی و شریفی نماینده مؤسسه آموزش عالی سوره از مدیران و مسئولین تقدیرشده در این مراسم بودند.

در این مراسم همچنین از هنرمندان نقاش ایستگاههای نقاشی در مراسم 22 بهمن و هنرمندان عکاسی که در آن مراسم حضور داشتند نیز تقدیر به عمل آمد. باقر نصیر عکاس خبرگزاری مهر از برگزیدگان این بخش بود.