وجود ارتش مستحکم اساس مدرن سازی چین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ون جیابائو" در سخنرانی خود از افزایش 17.6 درصدی بودجه نظامی چین برای سال 2008 دفاع کرد.

نخست وزیر چین در سخنرانی خود گفت : ما باید برای شکوفا کردن چین، توسعه اقتصادی خود را با توسعه دفاعی متوازن کنیم و همچنان که در پی مدرن سازی هستیم؛ ارتش خود را نیز قوی کنیم.

جیابائو در ادامه افزود : هدف این است که ارتش چین برای انجام کامل ماموریت تاریخی خود در قرن جدید توانمند شود. ارتش باید توان کافی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی را داشته باشد.

به گزارش مهر، دولت چین روز گذشته و درست بعد از انتشار گزارش وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) که از افزایش توان نظامی چین ابراز نگراین کرده بود، اعلام کرد که بودجه نظامی خود را برای سال 2008 با 17.6 درصد افزایش به 417 میلیارد و 800 میلیون یوآن معادل 57 میلیارد و 200 میلیون دلار می رساند. ( این رقم بر اساس ارزش یوآن در برابر دلار در پایان سال 2007 محاسبه شده است )

در همین رابطه روز گذشته نیز"چین گانگ" سخنگوی وزارت امور خارجه چین با دفاع از توان نظامی کشورش از آمریکا خواسته بود تا ذهنیت دوران جنگ سرد خود را رها کند.