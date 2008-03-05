نخستین کارگاه آموزشی موسیقی فیلم در سنندج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سرپرست انجمن سینمای جوان سنندج، صبح امروز در مراسم برگزاری این کارگاه دو روزه اظهار داشت: این کارگاه دو روزه با حضور هنرمندان موسیقی و هنرجویان انجمن سینمای جوان سنندج برگزار می شود.

سیروس ثنایی ادامه داد: هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی هنرجویان و فیلم سازان جوان کردستانی با آخرین شیوه های موسیقی فیلم در سطح کشور است.

وی همچنین اظهار داشت: در این کارگاه دو روزه، چگونگی استفاده از موسیقی در فیلمهای کوتاه برای هنرجویان و شرکت کنندگان در این کارگاه آموزش داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود این کارگاه دو روزه در حاشیه پنجمین هفته فیلم و عکس استان برگزار شود که به دلیل برخی مشکلات، پنجمین هفته فیلم و عکس کردستان به تاریخ 19 تا 21 اسفند ماه موکول شد.