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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

نخستین کارگاه آموزشی موسیقی فیلم در سنندج آغاز به کار کرد

سنندج - خبرگزاری مهر: نخستین کارگاه آموزشی موسیقی فیلم با حضور "خسرو سینایی " کارگردان برجسته کشور در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سرپرست انجمن سینمای جوان سنندج، صبح امروز در مراسم برگزاری این کارگاه دو روزه اظهار داشت: این کارگاه دو روزه با حضور هنرمندان موسیقی و هنرجویان انجمن سینمای جوان سنندج برگزار می شود.

سیروس ثنایی ادامه داد: هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی هنرجویان و فیلم سازان جوان کردستانی با آخرین شیوه های موسیقی فیلم در سطح کشور است.

وی همچنین اظهار داشت: در این کارگاه دو روزه، چگونگی استفاده از موسیقی در فیلمهای کوتاه برای هنرجویان و شرکت کنندگان در این کارگاه آموزش داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود این کارگاه دو روزه در حاشیه پنجمین هفته فیلم و عکس استان برگزار شود که به دلیل برخی مشکلات، پنجمین هفته فیلم و عکس کردستان به تاریخ 19 تا 21 اسفند ماه موکول شد.

کد مطلب 650031

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