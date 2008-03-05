سیاست تربیت بدنی تقویت تعامل با همه سازمانها و دستگاه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد علی آبادی، صبح امروز در مراسم راه اندازی مجموعه سالنهای سپاه منطقه مرکزی در اراک اظهار داشت: تعامل با این سازمانها برای این است که اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به اوقات خطر تبدیل نشود.

وی با اشاره به وجود امکانات و توانمندیهای خوب ورزشی در کشور خاطرنشان کرد: تلاش ما استفاده از این امکانات برای همه است چنانکه هر قدر در این زمینه گام برداریم جامعه را از چنگال اعتیاد و بزه های مختلف دور می کنیم.

معاون رئیس جمهور عنوان کرد: راه اندازی مجموعه پروژه های ورزشی سپاه منطقه مرکزی در اراک می تواند جمع زیادی از جوانان استان را جذب کند.

علی آبادی بیکاری را تهدیدی علیه جوانان خواند و بیان داشت: در این راستا نیز تلاشهای جدی در حوزه تربیت بدنی صورت گرفته و همچنان قوت دارد.

مجموعه سالنهای ورزشی سپاه منطقه مرکزی در اراک شامل سالن ورزشهای رزمی با 400 متر مربع، بدنسازی با 300 متر مربع و سالن تیراندازی با 150 متر مربع وسعت صبح امروز راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، برای راه اندازی و تجهیز این سه سالن، 475 میلیون تومان از اعتبارات سپاه منطقه استان مرکزی هزینه شده است. از این سه سالن جامعه سپاه و بسیج استان می تواند استفاده کند.