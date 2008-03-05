لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از مشهد مقدس ، دکتر دهقان دبیر جبهه متحد اصولگرایان در استان خراسان رضوی با اعلام این خبر افزود: طی مشورت ها و مذاکراتی که با بزرگان استان انجام شد و نهایتا بر اساس جلسه شب گذشته مصوب شد که به فهرست مصوب قبلی این جبهه در مشهد که مورد تائید گروه 5+6 تهران نیزقرار گرفته بود ؛ متشکل از آقایان فاکر ، رحمانی فضلی ، کریمی ، قاضی زاده و خانم شریعتی ، آقای جواد آرین منش نیز اضافه شود.

وی تاکید کرد این لیست فهرست نهایی شده جبهه متحد اصولگرایان برای حوزه انتخابیه مشهد می باشد و هر گونه لیست دیگری با نام این عنوان فاقد اعتبار است.