پزشکی عمومی بازنگری شد / بکارگیری توان آموزشی در حل معضلات جامعه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، دکتر کامران باقری لنکرانی در حاشیه افتتاح نهمین همایش آموزش پزشکی یزد در پاسخ به مهر خصوص بازنگری برنامه آموزش پزشکی عمومی گفت: بازنگری برنامه پزشکی عمومی را باید اینگونه تکمیل کنم که تلاشهای مختلف از اوایل دهه هفتاد آغاز شد که اکنون به ثمر نشسته است.

وی گفت: برنامه پزشکی عمومی از اوایل دهه 70 و پس از 6 سال بعد از تصویب برنامه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به طور مداوم از سوی هر کسی که این سکان را در دست گرفته است، بازنگری و اقداماتی انجام شد.

وی گفت: این موضوع نشان دهنده این نیست که دوستان قبلی بی توجه بودند شاید آنها نتوانسته بودند کار را به نتیجه برسانند و بیشتر به نمونه های مختلف توجه نشان دادند.

لنکرانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از علل موفقیت در به سرانجام رساندن این برنامه این بود که وزارت بهداشت تحمل تنوع در آموزش پزشکی را ایجاد کرد.

وی گفت: بنده و همکارانم معتقدیم که ضرورتی ندارد که همه دانشگاههای علوم پزشکی یک مدل آموزش پزشکی داشته باشند بلکه همه دانشکده های پزشکی باید حداقلهای آموزش را دارا باشند.

وزیر بهداشت یادآور شد: بازنگری موجود که در برنامه آموزش پزشکی عمومی ایجاد شده است نیز قابل ارتقاء خواهد بود.

لنکرانی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص مظلومیت آموزش پزشکی در وزارت بهداشت گفت: ظرفیت آموزش پزشکی کشور پس از تأسیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 64 افزایش یافت.

وی افزود: شخصاً اعتقاد دارم هنوز از ظرفیت های ادغام به خوبی استفاده نکرده ایم و ادغام می تواند ظرفیت های بیشتری را در اختیار ما بگذارد. اینکه توانستیم در مدت 22 سالی که وزارتخانه تشکیل شده است هم نیازهای کشور را رفع کنیم و هم سطح دوره های آموزشی را ارتقاء دهیم نشان دهنده موفقیت وزارت بهداشت است.

وزیر بهداشت یادآور شد: بکارگیری بیشتر ظرفیت ادغام به این ترتیب امکانپذیر است که در بخش محتوای آموزشی دقت بیشتری اعمال شود که یکی از موضوعات جدی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.

وی افزود: باید بتوانیم از توان آموزش پزشکی برای حل موضوعات جامعه بیشتر استفاده کنیم که در این راه پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بیش از گذشته به حل مشکلات کشور خواهد پرداخت و این کار در حال پیگیری است.

لنکرانی گفت: از توان نیروهای تخصصی در بدنه کارشناسی نظام سلامت بیشتر استفاده خواهیم کرد و کارشناسی از طریق دانشگاهها انجام خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: معتقدم می توان با کنار هم قرار دادن آموزش و نظام سلامت بیش از گذشته مشکلات را سریع تر حل کنیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه چه میزان از آموزشهای پزشکی در جهت پاسخگویی به نیاز جامعه است، گفت: ما تصور می کنیم که فاصله آموزش و نیاز جامعه رو به کم شدن است اما از شتاب آن راضی نیستیم.

وی افزود: بخش زیادی از آموزشها در حال تغییر است. در امتحانات ملی توجه به مشکلات کشور و منابع داخلی و توجه به میراث طب سنتی است اما به نظر می رسد باید شتاب بیشتری داشته باشیم.

لنکرانی گفت: به همین منظور بحث بازنگری در برنامه های آموزشی به عنوان یک چرخه مداوم در آورده ایم که رویکرد آن نیاز محور شدن آموزش است.