هفته بیست و چهارم لیگ قطر از روز جمعه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از این دوبازی تیم فوتبال الغرافه در خانه پذیرای القطر خواهد بود. یاران علی کریمی برای نزدیک شدن به رده سوم جدول رده بندی باید در این بازی مقابل میزبان خود به برتری دست یابند و امیدوار باشند که تیم ام صلال نیز دیدار مقابل السد را بدون کسب امتیاز به پایان برساند .

- برنامه دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

جمعه - 17/12/86

ام صلال - السد

الغرافه - القطر

شنبه - 18/12/86

العربی - الشمال

الخور - السیلیا

الریان - الوکره

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 59 امتیاز

2- السد 50 امتیاز

3- ام صلال 41 امتیاز

4- القطر 34 امتیاز

5- الریان 33 امتیاز

6- العربی 27 امتیاز

7- السیلیا 23 امتیاز- تفاضل گل 12-

8- الوکره 23 امتیاز- تفاضل گل 24-

9- الخور 19 امتیاز

10- الشمال 15 امتیاز