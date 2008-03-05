قاطعانه از سنیوره و 14 مارس حمایت می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " جرج بوش" شب گذشته در دیدار با " عبدالله دوم" شاه اردن در واشنگتن گفت :" من قاطعانه از فواد سنیوره و ائتلاف 14 مارس حمایت می کنم."

وی با تکرار ادعاهای خود علیه سوریه مبنی بر دخالت در امور لبنان، مدعی شد:" من بی نهایت ناامید شده ام ، چرا که رهبر سوریه به تلاش خود ادامه می دهد تا کار را برای دولت سنیوره در جهت موفقیت آن دشوار کند و اینکه واقعا از این حقیقت که آنها کار را برای این دولت در جهت انتخاب یک رئیس جمهور دشوار کرده اند، احساس خوبی ندارم."

شاه اردن هم گفت : هدف کشورهای عربی تسریع این روند در جهت تشکیل یک دولت در لبنان است.

وی افزود:" ما درباره نقش کشورهای عربی بحث و گفتگو کردیم و اینکه چطور می توانیم در حمایت از این روند در لبنان موثر باشیم به گونه ای که هر چه سریعتر دولتی در آنجا تشکیل شود."

شایان ذکر است، اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.