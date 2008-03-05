صدور قطعنامه علیه ملت ایران آب در هاون کوبیدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: تاریخ شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز شاهد تصویب قطعنامه ای دیگر علیه حقوق مسلم ملت ما بوده و این چیزی نیست جز تکرار مکررات گویی، هیچ کس نمی خواهد به اثر و هدف این اعمال فکر نماید.

این بیانیه می افزاید: شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز قطعنامه علیه ایران را در حالی تصویب نمود که دیدگان خود را بر روی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بسته است و گویی خبر فجایع غزه به گوش این شورا نرسیده است. همانگونکه خبر تجهیزات هسته ای غیر صلح آمیز این رژیم غاصب با صدها کلاهک به گوش این خود به خواب زده نخورده است.

در بیانیه بسیج دانشجویی استان تهران همچنین آمده است: جامعه جهانی امروزدر حالی به سر می برد که شاهد ساختار تک بعدی قدرت است وانگار جهان در بستری از بی تفاوتی های و خمودگی ها خفته است. آمریکا قدرت به اصطلاح برتر این جامعه در سراشیبی قراردارد که دیگرهیچ تاکتیک و استراتژی، یارای بیرون کشیدنش از چالش های موجود را ندارد. قدرتی که در عرصه سیاست بین المللی با اتمام ابهت کاذب خویش اکنون دغدغه اش مهار کشوری گردیده است که داعیه دار حق و عدالت در جهان است.

در ادامه این بیانیه آمده است: صدور قطعنامه در محروم و محدود کردن ملتی از حق خویش، آب در هاون کوبیدن است و یا ساده تر کاریست احمقانه. البته این ملت و دیار سالهاست که با رویکردهای خصمانه ونابخردانه دیرینه شان آشنایند. تاریخ بر این است از سرگذشت دولت هایی که به بهایی نازل حقوق خویش را به تاراج نهادند و ما ملتی هستیم نه از آن دست بلکه از تاریخ، خوب درس می گیریم و مسلمان تحت هیچ شرایطی از حقوق مسلم خویش دست بر نمی داریم.

در خاتمه این بیانیه تاکید شده است: ما دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان تهران ضمن محکومیت جنایات غزه و صدور قطعنامه علیه فعالیت های صلح آمیز ایران اعلام می داریم که نمی توانیم دیگر دیدگانمان را به روی حقایق دنیا بسته ونسبت به تمامی بی عدالتی ها، جنایت ها، ستم ها وجرم ها بی تفاوت باشیم. ما فریاد می زنیم که از حقمان نمی گذریم و تا پایان جان در دفاع از حقوق خود و هر مسلمان مظلومی در سرتاسر جهان ایستادگی می نماییم.