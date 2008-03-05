واسطه ها عامل افزایش قیمتها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی به تشریح وضعیت بخش تعاون در اقتصاد کشور و چگونگی تحقق سهم 25 درصدی آن پرداخت و گفت: رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان سال 93 و پیدا شدن جایگاه حقیقی آن می تواند با فرهنگ سازی عمومی در جامعه ایجاد شود.

وزیر تعاون اظهار داشت: تکیه اقتصاد تعاون بر مردم است و از این طریق می توان فعالیتهای اشتغالزا را با تجمیع سرمایه های طبقه متوسط جامعه توسعه داد و این امر می تواند برای رونق اقتصادی جامع راهگشا باشد.

وی به وجود قیمت بالای تولیدات و محصولات در جامعه اشاره و تصریح کرد: از دلایل این امر وجود واسطه های زیاد است که می توان آن را از طریق ساماندهی تعاونی های تولید کنندگان تجمیع کرد و از این طریق هم به مواد اولیه ارزانتری دست یافت و هم اینکه کالاهای ارزانتری را تولید کرد.

عباسی در ادامه مزیتهای دیگر تشکیل تعاونی ها و اتحادیه ها را بر شمرد و افزود: تشکیل تعاونی ها می تواند به ایجاد نشان و برندهای معتبر بیانجامد و این یک راه تشکیل تعاونی های در حجم بزرگ است.

وزیر تعاون بیان داشت: اتحادیه های قوی بین المللی هستند که گردش مالی آنها برابر با فروش نفت کشور ما نیست ولی از لحاظ تعداد تعاونی، کشور ما 130 هزار تعاونی ثبت شده دارد که هم اکنون دو پنجم جمعیت کشور یعنی حدود 23 میلیون نفر را در بر می گیرند.

وی همچنین از وجود 25 درصد تعاونی غیر فعال از تعداد یاد شده در کشور خبر داد و ابراز داشت: کشور ما از نظر تعداد جمعیت عضو تعاونی از استاندارد جهانی جلو است و این امر می تواند ماندگاری تعاونی های موجود در اقتصاد نسبت به سایر بخش ها را توجیه کند.

عباسی رویکرد دولتی اقتصاد را به دلایل انقلاب، جنگ تحمیلی، ملی شدن صنایع بزرگ و غیره عنوان کرد و گفت: موارد یاد شده باعث بزرگ شدن دولت و قرار نگرفتن تعاون در جایگاه واقعی خود شده است.

وزیر تعاون به بخش های تولیدی تعاون به عنوان فعالترین حوزه اقتصاد تعاونی بعد از انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر با وجود 13 نوع فعالیت تعاونی در کشور، 50 درصد آن تولیدی می باشد که آن هم بیشتر در صنایع کوچک زودبازده اتفاق افتاده است.

وی در ادامه به آمار پرداخت تسهیلات بانکها به تعاونی ها و سایر بخشها پرداخت و افزود: بخش تعاون همیشه 45 درصد آورده را داشته و سپس اقدام به دریافت تسهیلات نموده ولی سایر بخشها 20 درصد آورده داشته اند و این در حالی است که در یک حرکت اقتصادی تعاونی 16 نفر مشغول به کار می شوند و این آمار در بخشهای غیر تعاونی 2.2 نفر است.