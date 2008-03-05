زنگ سبز در مدارس آذربایجان غربی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیرکل مناطبع طبیعی آذربایجان غربی، صبح امروز در مراسم به صدا در آمدن زنگ سبز به صورت نمادین در مدرسه راهنمایی مرضیه شهرستان ارومیه از منابع طبیعی به عنوان ذخیره ای خدادادی برای بشر یاد کرد و اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و افزایش فضاهای سبز و جنگل‌ها موجب شادابی و تضمین سلامت نسل آینده می شود.

جعفر صادق امیری با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی به عنوان منابع خدادادی از وظایف تمام آحاد مردم جامعه است، افزود: باید برای توسعه منابع طبیعی و فضای سبز کوشا باشیم در غیر این صورت در کشور و استان شاهد تهدید و تخریب این ثروت عظیم خواهیم بود.

وی از دانش آموزان و جوانان به عنوان سرمایه های عظیم یک کشور یاد کرد و بیان داشت: ما باید به نسل‌های آینده یاد بدهیم که نسبت به عرصه ‌های منابع طبیعی حساس باشند، زیرا روزی فرا می‌رسد که همین مقدار فضای سبز را هم نداشته باشیم.

امیری همچنین منابع طبیعی را به عنوان تبسم طبیعت توصیف و خاطرنشان کرد: نباید بگذاریم این تبسم از چهره طبیعت زودوده شود.

وی تصریح کرد: در هفته منابع طبیعی در استان حدود یک میلیون انواع اصله نهال از جمله افرا، سرو، سوزن برگی، عرعر و... در 180 هکتار از مناطق استان به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی با هدف توسعه فضای سبز توسط مسئولان و اقشار مختلف مردم کاشته خواهد شد.

مدیرکل مناطبع طبیعی آذربایجان غربی توسعه فضاهای سبز و حفاظت از منابع طبیعی در استان را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: استان آذربایجان غربی به دلیل پتانسیل بالای آب و خاک یکی از استانهای حاصلخیز کشور است که برای تدوام این روند باید تمامی این پتناسیل ها در قالب منابع طبیعی حفظ شود.

وی یادآور شد: هر درخت توانایی جذب 64 تن گرد و غبار هوا را دارد و جنگلها نیز 15 برابر سایر مناطق می تواند آب موجود را جذب کنند که این امر بیانیگر این است که توجه به منابع طبیعی ما را در کنترل سیل و بسیاری از حوادث خدادادی یاری خواهد کرد.

به مناسبت روز درختکاری دانش ‌آموزان ارومیه ای با غرس نهال در مدرسه خود، هفته منابع طبیعی را گرامی داشتند.

پانزدهم تا بیست و یکم اسفند ماه هفته منابع طبیعی ناممگذاری شده است.