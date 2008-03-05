حمایت مجدد اروپا و عربستان از دولت سنیوره/همسویی موضع اتحادیه اروپا با اتحادیه عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان،"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با "فؤاد سنیوره" نخست وزیر لبنان دیدار کرد.

تقویت روابط میان لبنان و اتحادیه اروپا و اوضاع سیاسی لبنان از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

سولانا در این دیدار بر حمایت اتحادیه اروپا از دولت فواد سنیوره در لبنان تاکید کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری، لبنانی ها را به انتخاب رئیس جمهور پیش از برگزاری اجلاس سران عرب تشویق کرد.

وی همچنین بر حمایت خود از تلاشهای اتحادیه عرب برای از بین بردن اختلافات مخالفان و موافقان سنیوره تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه نخست وزیر لبنان شب گذشته با "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر گفتگوی تلفنی انجام داد.

در این گفتگو اوضاع لبنان و منطقه در آستانه برگزاری اجلاس سران عرب در دمشق مورد بررسی قرار گرفت.

روزنامه المستقبل چاپ لبنان نیز نوشت: امین الجمیل رهبر حزب کتائب و یکی از سران 14 مارس شب گذشته با "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد.

در این دیدار که "مقرن بن عبدالعزیز" رئیس سازمان اطلاعات عمومی عربستان نیز حضور داشت، بحران لبنان مورد بررسی قرار گرفت.

پادشاه عربستان در این دیدار بر حمایت کشورش از دولت سنیوره و بر ضرورت انتخاب رئیس جمهور لبنان و حل بحران این کشور در اسرع وقت تاکید کرد.

این در حالی است که علاوه بر جمیل،"سعد الحریری" رئیس فراکسیون المستقبل(جریان حاکم در لبنان) هم اکنون در عربستان سعودی به سر می برد.

شایان ذکر است، اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.