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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

MIT به مهر خبر داد:

ساخت حسگری قدرتمند برای شناسایی ذرات خطرناک در کمتر از 3 دقیقه

ساخت حسگری قدرتمند برای شناسایی ذرات خطرناک در کمتر از 3 دقیقه

محققان دانشگاه MIT حسگر قدرتمندی ساخته اند که در کمتر از سه دقیقه وجود ترکیبات بیماریزای خطرناک نظیر سیاه زخم و آبله موجود در هوا را شناسایی می کند.

دانشگاه MIT در گزارشی به خبرگزاری مهر گزارش داد: این سیستم ردیابی بسیار حساس موسوم به PANTHER از بسیاری از جهات از سایر حسگرهای موجود در بازار حساس و دقیقتر است.

حسگرهای فعلی برای شناسایی باکتری ها و ویروسهای مضر و خطرناک موجود در هوا حدود 20 دقیقه زمان نیاز دارند اما حسگر PANTHER این فرآیند را تنها در مدت کمتر از سه دقیقه انجام می دهد.

این حسگر از فناوری حسگری مبتنی بر سلولی موسوم به "قناری" استفاده می کند که هم اکنون یکی از مدرنترین فناوریهای تشخیصی در دنیا محسوب می شود.

از این فناوری نوین می توان در ساختمانها، متروها و سایر مناطق شلوغ شهری استفاده کرد.

این فناوری به گونه ای طراحی شده است که هم اکنون 24 نوع باکتری و ویروس خطرناک و بیماریز از جمله آبله، سیاه زخم و باکتری E. coli را شناسایی می کند.

کد مطلب 650053

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