  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

برگزاری کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی به تعویق افتاد

برگزاری کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی به تعویق افتاد

کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی که مقرر بود 15 اسفند ماه به ریاست معاون فرهنگی وزیر علوم برگزار ‌شود به گفته عضو دانشجویی این کمیته به 22 اسفند موکول شد.

فروغ رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: درخواست های دانشجویی و بررسی استفساریه ها در دستور کار کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی قرار دارد. تعدادی درخواست نیز وجود دارند که در آنها مسائل مختلفی در ارتباط با نشریات دانشجویی در دانشگاهها اعلام شده و در مورد چگونگی پیگیری آن راهنمایی خواسته شده است.

کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی مرجع رسیدگی تفسیر آئین نامه نشریات دانشجویی، تجدید نظر در احکام کمیته ناظر بر نشریات در دانشگاهها و رسیدگی به درخواست نشریات دانشجویی جهت مجوز برای پخش سراسری در دانشگاهها است.

مدیر خانه نشریات دانشجویی پیش از این از درخواست چندین نشریه دانشجویی برای اخذ مجوز پخش سراسری در دانشگاهها خبر داده بود که هنوز رسیدگی به این درخواست ها نهایی نشده است.

کد خبر 650054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها