برگزاری کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی به تعویق افتاد

فروغ رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: درخواست های دانشجویی و بررسی استفساریه ها در دستور کار کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی قرار دارد. تعدادی درخواست نیز وجود دارند که در آنها مسائل مختلفی در ارتباط با نشریات دانشجویی در دانشگاهها اعلام شده و در مورد چگونگی پیگیری آن راهنمایی خواسته شده است.

کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی مرجع رسیدگی تفسیر آئین نامه نشریات دانشجویی، تجدید نظر در احکام کمیته ناظر بر نشریات در دانشگاهها و رسیدگی به درخواست نشریات دانشجویی جهت مجوز برای پخش سراسری در دانشگاهها است.

مدیر خانه نشریات دانشجویی پیش از این از درخواست چندین نشریه دانشجویی برای اخذ مجوز پخش سراسری در دانشگاهها خبر داده بود که هنوز رسیدگی به این درخواست ها نهایی نشده است.