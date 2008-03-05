به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جمع ائمه جماعات جنوب شهر تهران، ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار داشت: بار دیگر موج اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) در برخی مطبوعاتی اروپایی پدیدار شده وحرکت زشتی که دو سال پیش با واکنش جهان اسلام مواجه شد متوقف نشده و نشان می دهد موضوع آنطور که قبلا اعلام کرده بودند تصادفی نیست، بلکه یک برنامه است و در واقع امسال نیز روحانیون در ارتباطی که با مردم دارند به مناسبت رحلت پیامبر گرامی (ص) باید به این جنبه اشاره کنند.

وی افزود: پیداست که دنیای غرب شخصیت مقدس پیامبر اسلام را هویت مسلمانان می داند ونشانه گرفتن این شخصیت می خواهند عالم اسلام را در هم بشکنند و این به آن علت است که از بیداری اسلامی می ترسند.

رئیس مجلس تصریح کرد: آنان می دانند اسلام به برکت تحولی که منشاء آن انقلاب اسلامی بوده، در جهان به سرعت به یک قدرت سیاسی مبدل می شود. این قدرت سیاسی به مراتب برای آنان خطرناک تر از قدرت های سیاسی دیگر است. این بیداری اسلامی آنان را به وحشت انداخته و باعث شده پیامبر اسلام را نشانه روند بنابراین وظیفه ما همواره دفاع از ساحت پیامبر اکرم (ص) است.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود به صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران در موضوع هسته ای اشاره و خاطر نشان کرد: این اقدامات حکایت ازماهیت ددمنشانه این قدرت های مسلط جهان امروز دارد.

وی یادآور شد: در فلسطین مردم را شب و روز به خاک وخون می کشند، شورای امنیت یک بیانه دو سطری هم در محکوم کردن این جنایات صادر نمی کند آن وقت غنی سازی اورانیوم را در حد 5/3 درصدی که ایران زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داده برای صلح دنیا خطر محسوب می کنند. تحریم می کنند، تهدید می کنند اما جنگی را که صهیونیست ها علیه مسلمانان به راه انداخته اند خطری برای صلح جهان نمی دانند.

رئیس مجلس افزود: آنچه را که از بنیاد دروغ است را مبنای صدور قطعنامه علیه ایران می کنند و در مقابل آنچه که جلوی چشم همگان است واکنش نشان نمی دهند.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خدا را شاکریم که ملت آگاهی داریم، یادآورشد: این مردم می دانند که چه وظیفه ای دارند ملاحظه کردید که با تشخیص خوب و درست در 22 بهمن در صحنه حاضر شدند و با امام و این نظام تجدید بیعت کردند. این نعمت بزرگی است و باید واقعا در چنین شرایطی از امام یاد کنیم و به روح آن بزرگوار درود بفرستیم که همه برکات و نعمت ها در اثر هوشمندی و ایمان آن مرد بزرگ است.

وی افزود: یکی از بهانه هایی که آمریکایی ها و غربی ها برای تبلیغات علیه ما از آن استفاده می کنند، مسئله انتخابات است وهمواره برای آنکه کارهای خود را پیش ببرند به شعارهای همیشگی خود مثل حقوق بشر، آزادی و دموکراسی متوسل می شوند.

نماینده تهران اظهار داشت: همواره منتظرند تا بهانه ای پیدا کنند اما خوشبختانه انقلاب اسلامی این بهانه را از دست آنها گرفته و آنها در موضوع دموکراسی و آزادی خلاء سلاح شده اند و می دانند با این شعارها کاری از پیش نمی برند.

حداد عادل گفت: ایران به لحاظ دموکراسی و مردم سالاری بهانه ای به دست مخالفان و دشمنان نداده است بلکه با الگوی مردم سالاری دینی الگوی سایر کشورها نیز شده است.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: در 24 اسفند ماه نیز ما یک امتحان دیگری داریم که آن انتخابات مجلس هشتم است و نفس حضور مردم در پای صندوق ها برای این نظام عزت است. یعنی خالی بودن مساجد و حوزه های رای وسیله ای برای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است. مردمی که در 22 بهمن راهپیمایی کردند باید آن شعارهای سیاسی را با این شعور سیاسی تکمیل کنند آن روز حرکت بود امروز نوشتن و رای دادن است هر دو یک پیام دارد.

وی با اشاره به اهمیت مجلس به عنوان یک رکن اصلی نظام به تعبیر امام راحل که فرموده بود مجلس در راس امور است، اشاره و تاکید کرد: اگر مجلس به درستی انتخاب نشود می تواند صدمات فراوانی به کشور وارد کند. شما این را تجربه کرده اید ولازم نیست پرونده گذشته را بازخوانی کنیم.

حداد عادل افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری مجلس هفتم نهالی بود که از وسط سنگلاخ بوجود آمد و رشد کرد. یکی از افتخارات مجلس هفتم این بود که همواره مدافع اسلام و انقلاب بوده است و در خط امام و رهبری گام برداشته به طوریکه ترسی از این مجلس به میان نیامد که دل دشمنان را شاد و دوستان انقلاب را در داخل و خارج ناراحت کند و امروز که به پایان عمر مجلس هفتم نزدیک می شویم خدا را شکر می کنم که مجلس از چنین امتحانی سربلند بیرون آمد.

نماینده تهران ایجاد آرامش در کشور را از دیگر اقدامات مثبت مجلس هفتم برشمرد و افزود: آن فضای پرتنش و پر التهابی که به خاطر دارید در این مجلس وجود نداشت و این طور نبود که هر روز ماجرایی در مجلس آغاز شود، بلکه تلاش داشتیم در ارتباط با قوای دیگر مخصوصا دولت یک نظم و هماهنگی ایجاد کنیم.

وی خاطر نشان کرد: معتقد بودیم اگر اختلاف سلیقه ای وجود دارد باید به صورت معقول حل کنیم و فضای کشور آرام باشد. التهاب در مجلس التهاب در جامعه را ایجاد می کند البته رقبای سیاسی ما نیز دائما این مسئله را برای حمله به مجلس پیگیری کردند انتظار داشتند ما دائم با دولت ستیزه وجدال داشته باشیم اما ما از همان ابتدا اعلام کردیم با پافشاری بر استقلال مجلس، مجلس را به کانون جدال تبدیل نکنیم. کاملا هم مراقب بودیم و سعی کردیم در دامی که در سر راه مجلس پهن شده نیفتیم البته بسیار تبلیغ می کنند و فشار می آورند که چرا با دولت آقای احمدی نژاد به ستیزه نیفتاده اید اما اعلام کردیم قصد ستیزه با هیچ دولتی مخصوصا دولت احمدی نژاد را نداشته ایم بلکه بنای کمک وحمایت داشته ایم.

حداد عادل با تاکید بر اینکه ما هیچ گاه بنای مخالفت و تضعیف نداریم، خاطر نشان کرد: تصور می کنیم همکاری میان قوا یکی از اسرار موفقیت در کشور است.

رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس هفتم در مسئله هسته ای کوتاه نیامد، آن را از توفیقات این مجلس برشمرد وگفت: از روز اول تشخیص مجلس این بود که باید از حق مسلم ملت در قضیه هسته ای دفاع کند. این موضوع قبل از آنکه دفاع از یک مسئله باشد دفاع از استقلال بود و پایمردی در مسئله انرژی هسته ای مصداقی از دفاع ما بر سر استقلال کشور است.

وی با بیان اینکه ملت با انقلاب خود به استعمارگران نه گفته است، یادآور شد: دفاع ما از مسئله هسته ای ادامه حرکت انقلاب است. این مجلس طرفدار استقلال بود و در همین مجلس در موضوع هسته ای قانون را گذراندیم از جمله آنکه اگر آژانس بخواهد حقوق ما را نادیده بگیرد دولت باید در روابط خود با آژانس تجدید نظر کند. بنابراین ما در این مسئله پشتیبان دولت بودیم.

حداد عادل در ادامه با بیان اینکه قبل از انتخابات مجلس هفتم قول داده بودیم در مجلس در اندیشه گره گشایی از مشکلات مردم باشیم فضای حاکم بر مجلس هفتم را فضای کمک به مردم و رفع مشکلات آنان توصیف کرد.

رئیس مجلس در پایان سخنان خود و در بیان شاهد صدق ادعای خود در بیان این سخنان، به افزایش حداقل حقوق بازنشستگان در سال 84 وهمچنین افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و همچنین سهمیه بندی بنزین اشاره کرد.