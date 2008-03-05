برگزاری همایش های علمی به سود ورزش کشور است

رضا قراخانلو درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: در همایش امسال که به میزبانی دانشگاه کیش برگزار می شود اساتید دانشگاه و دانشجویان در حوزه علم ورزش، دستاوردهای یکساله خود را عرضه می کنند. ضمن اینکه محققان ورزش در این همایش درخصوص یافته های جدید علمی درعرصه تربیت بدنی تبادل نظر و گفتگو می کنند.

وی افزود: دراین همایش درخصوص تربیت بدنی، سیسزیولوژی ورزشی، مدیریت علم ورزش، روان شانسی و علوم تغذیه بحث و تبادل نظر می شود. خوشبختانه تعداد مقالاتی که در این همایش ارائه شده قابل قبول بوده و این نشان می دهد ورزش ما از بعد علمی درحال پیشرفت است.

رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: همایش علمی فوق با حضور میهمانان خارجی در حال برگزاری است و آنها از دیدن چنین استقبالی از سوی جامعه علمی ایران نسبت به ورزش دچار شگفتی شده اند. همایش های تربیت بدنی وعلوم ورزشی همه ساله در نیمه اول اسفند با حضور پژوهشگران و اساتید علمی در کشور برگزار می شود که امسال هم 10 میهمان خارجی دراین همایش حضور داشتند.

قراخانلو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که چرا با وجود برگزاری چنین همایش هایی رشد علمی بخصوص درعرصه دوپینگ را شاهد نیستیم، گفت: رویکرد بعضی از ورزشکاران به دوپینگ جنبه فرهنگی دارد و در این خصوص باید کار زیربنایی صورت گیرد. اما در خصوص رشد علمی در میان ورزشکاران و بخصوص کشتی گیران به شما اطمینان خاطر بدهم که ورزش ما گام های بلندی برداشته و جزو کشورهای پیشرو آسیا به حساب می آید. ما تصمیم داریم دست آورد های علمی خود را در افغانستان، عراق، تاجیکستان ارائه کنیم.

وی در پایان افزود: در نظر داریم اولین کنگره علمی ورزش را برای کشورهای آسیایی برگزارکنیم تا بدین ترتیب شکاف علمی بین کشورهای آسیایی را از میان ببریم. صرف نظر از کشورهای آمریکا شمالی و اروپا کشور ما می تواند یکی از کشورهای پیشرفته در میان کشورهای جهان به حساب بیاید اما ناگفته نماید که ما راه نرفته، زیاد داریم و باید به شناخت معایب خود به پیشرفتهای بیشتری نایل آییم.

ششمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی از تاریخ چهاردهم لغایت شانزدهم اسفند ماه در دانشگاه کیش برگزار می شود.