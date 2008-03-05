دکتر محمد مهدی مظاهری نایب رئیس خانه احزاب ایران که در خصوص نقش احزاب در تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: احزاب در دنیای مدرن به عنوان یکی از ارکان اساسی جوامع مدنی با کارکرد ویژه محسوب می شوند و تحزب از نمادهای دموکراسی است.

او با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی و فروپاشی رژیم پهلوی طرحی نو در ساختار سیاسی ایران و مقوله احزاب به وجود آورد، افزود: قانون اساسی بر نقش مهم احزاب بر اساس رعایت موازین شرعی و اخلاقی تاکید کرده و در واقع کارکرد ویژه احزاب تلاقی اندیشه افکار عمومی با نخبگان و مسئولان جامعه است.

مظاهری خاطر نشان کرد که نقش خرد جمعی و فعالیت های سازمانی در توسعه پایدار کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

این صاحبنظر در مسائل سیاسی در خصوص اهمیت انتخابات و تاثیر گذاری آن بر شکل گیری جامعه مدنی گفت: آسان ترین شیوه که شهروندان می توانند بر دولت اعمال نفوذ کرده و بر مناسبات حاکمیتی اثر گذار باشند، انتخابات است و حق رای را می توان اساسی ترین حق در یک جامعه دموکراتیک تلقی کرد.

وی افزود: رای دادن را نباید تنها یک حق دانست، بلکه وظیفه هر شهروندی است که از طریق نظر و انتخاب خود ضمن تصمیم گیری در حیات ساسی کشور، در تامین و تضمین منافع ملی نیز تاثیر گذار خواهد بود.

مظاهری که تاکید می کند انتخابات در همه جوامع دموکراتیک از اهمیت ویژه برخوردار است، ادامه داد: انتخابات به حکومت وجهه قانونی می بخشد و از زوال قدرت قانونی جلوگیری می کند.

"همچنین طرح دیدگاه ها و مواضع نامزدهای مختلف در کارزار انتخابات، موجب روشن شدن مسائل کلان کشور می شود و رای دهندگان با آگاهی و مشاهده رئوس برنامه های هر یک از کاندیداها می توانند افراد اصلح را انتخاب کنند".

این عضو هیئت رئیسه خانه احزاب ایران در خصوص نقش احزاب در انتخابات نیز سخن گفت و احزاب و گروه های سیاسی را مهم ترین بازیگر عرصه انتخابات توصیف کرد.

وی تصریح کرد: گزینش کاندیداها در هر انتخابات بر عهده حزب است و در واقع این حزب است که افراد را مامور فعالیت های انتخاباتی می کند و هر چه جوامع پیچیده تر و دموکراتیک تر باشند، نقش حزب در انتخابات پر رنگ تر می شود.

مظاهری اضافه کرد: در جوامع پیچیده رای دهندگان فرصت کافی ندارند تا درباره تک تک افراد و خط مشی آنها مطالعه و ارزیابی داشته باشند و حزب می تواند مجمع فعالان سیاسی باشد و مورد مطالعه و بررسی توده ها قرار گیرد تا مردم از این طریق راحت تر بهترین ها را انتخاب کنند.

این استاد دانشگاه احزاب را نهادهای اصلی تشکیل دهنده جامعه مدنی خواند و اظهار داشت: کارکرد جامعه مدنی آن است که مطالبات مردم را به دولت منتقل می کند و یکی از راه های مهم انتقال این خواسته ها، وکلا و نمایندگانی هستند که از جانب احزاب به جامعه معرفی می شوند و پس از انتخاب شدن به طرح مطالبات عمومی در پارلمان می پردازند.

مظاهری افزود: از دیگر وظایف احزاب در کنار گزینش نامزدهای انتخابات، کمک به انتخاب شدن نامزدها از سوی آحاد مردم است و یک حزب می تواند در این زمینه به حمایت مالی از کاندیدای مورد نظر خود پرداخته و هدایت برنامه مبارزاتی او را برعهده گیرد.

او بر همین اساس تبلیغات را عنصر حیاتی برای احزاب عنوان کرد و در خصوص نقش رسانه درعرصه سالم سازی فضای تبلیغات توضیح داد: تبلیغات سالم بخشی از مهندسی انتخابات است که می تواند در کاهش التهابات کاذب سیاسی در جامعه موثر باشد.

نائب رئیس خانه احزاب ادامه داد: در مهندسی انتخابات، مولفه مهمی تحت عنوان اخلاق انتخاباتی وجود دارد که چیزی جز تبلیغات سالم نیست و از شاخص های یک تبلیغات سالم و اخلاق انتخاباتی می توان به مولفه هایی چون صداقت در گفتار، حفظ حرمت دیگران و پرهیز از اسراف و صیانت نفس اشاره کرد.

مظاهری در توضیح شاخص های ذکر شده در خصوص تبلیعات سالم نیز، توضیح داد: بسیاری از فعالیت های تبلیغاتی از طریق زبان صورت می گیرد و کاربرد زبان ممکن است در اشکال مختلفی چون خطابه، سخنرانی و مصاحبه یا نگارش مقالات تجلی یابد.

"صداقت در گفتار به معنی دروغ نگفتن و بیان حقایق و مطالبی است که در عالم واقع وجود دارد و در ادبیات سیاسی صداقت در گفتار را جزئی از "تبلیغات سیاسی سفید" یا تبلیغات سیاسی "روا" در مقابل "ناروا" قلمداد می کنیم".

این صاحبنظر در مسائل سیاسی در ادامه از اینکه گاهی اوقات نامزدهای انتخاباتی موفقیت خود را در تخریب و ترور شخصیت دیگران می بینند، ابراز تاسف کرد و در واکنش به چنین موضوعی متذکر شد: در جریان تبلیغات سالم انتخاباتی، نامزدها باید موفقیت خود را در توانایی های فردی جستجو کنند و اقداماتی چون فحاشی و هتک حرمت و مخدوش کردن اعتبار و شخصیت دیگران و کارهایی نظیر پاره کردن پوسترها و رفتارهای مشابه، جایز نیست.

مظاهری افزود: عرصه تبلیغات از عرصه هایی است که استعداد اسراف، زیاده روی و هدر دهی منابع و امکانات ملی را دارد و در چنین فضایی نامزدها باید در حد معقول و در حدی که برای معرفی خود ضروری می دانند، هزینه کنند.

وی ادامه داد: در کارزار انتخابات فرصت طلبان گرد کاندیداها حلقه می زنند و با استفاده از فضای سیاسی و التهاب ناشی از جو انتخابات و نیازهای مادی احتمالی به نوعی اقدام به فروش رای خود می کنند اما کاندیداها باید برای رسیدن به موفقیت، به جای اتکا به افراد مذکور، به استعدادهای خود و مردم اتکا کنند.

نائب رئیس خانه احزاب ایران در بخش پایانی این گفتگو به ارزیابی شاخص های اصولگرایی پرداخت و اصولگرایی را جریانی اصیل که با آرمان های امام راحل (ره) عجین گشته، معرفی کرد.

مظاهری افزود: باید در تبیین اصولگرایی واقعی به افکار و آرمان های اصیل انقلاب اسلامی ایران که در قالب مرزبندی سیاسی و جناح بندی های داخلی نمی گنجد، رجوع شود.

وی در پایان تصریح کرد: اصولگرایان واقعی نمایندگان طیف عظیمی از اقشار مردم هستند که مطالبات بر حق آنها را به شکل قانونی پیگیری و اجرا می کنند و در واقع به عنوان بازوی قدرتمند ملت عمل می کنند و ایجاد مجلسی کارآمد و مسلط بر علوم روز و میانه رو در سیاستگذاری و ترجیح دهنده منافع ملی بر منافع گروهی و حزبی را خواستارند.