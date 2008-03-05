برگزاری دو همایش بزرگ جبهه متحد / اصولگرایان از اصلاح طلبان جلوترند

محمدرضا باهنر رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: زمان دقیق برگزاری این همایش ها در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

وی افزود: اکنون اعضای جبهه متحد در شهرستانها وقت آمدن به تهران را ندارند و لذا آنان نیز باید در همان مناطق به برگزاری چنین همایش هایی بپردازند.

امیدواریم اصولگرایان لیست دیگری ندهند

باهنر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اعلام نهایی لیست انتخاباتی جبهه متحد و احتمال رسیدن به وحدت با ائتلاف فراگیر اصولگرایان، گفت: ما امیدواریم که فهرستهای دیگری توسط سایر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم شکل نگیرد.

وی تصریح کرد: ما از گروه های اصولگرا تقاضا کرده ایم که در انتخابات آتی لیست های دیگری را ارائه نکنند.

لیست تهران تغییر نمی کند

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد تهران همچنین ارائه فهرست 35 نفره توسط جبهه متحد اصولگرایان در تهران را رد کرد و گفت: لیست ما در تهران 30 نفره است و تغییری نخواهد کرد.

اصولگرایان از اصلاح طلبان جلوترند

این فعال سیاسی اصولگرا درباره فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات 24 اسفند نیز خاطرنشان کرد: با توجه به نظر سنجی های صورت گرفته در مجموع اصولگرایان در این انتخابات از اصلاح طلبان جلوتر هستند اما باید منتظر ماند و دید که از جریان اصولگرایی فهرستهای متفرقه ای نیز ارائه خواهد شد یا خیر.