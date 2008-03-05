تنها 2300 خانوار جنگل نشین در گیلان ساماندهی شدند

مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت با اشاره به اینکه توجهی به ظرفیت مراتع استان نمی شود، افزود: توان ظرفیت مراتع ما یک میلیون و 100 هزار واحد دامی است در حالی که بیش از دو میلیون واحد دامی هم اکنون در مراتع تعلیف می شوند.

وی عنوان کرد: به لحاظ محدودیت اعتباری تاکنون دو هزار و 300 خانوار جنگل نشین از جنگل های گیلان خارج شده اند که قسمت اعظم آنان در داخل جنگلها هستند.

محمدی با بیان اینکه، قرار بود پرونده طرح صیانت از جنگلهای شمال قرار بود در مدت پنج سال بسته شود، خاطرنشان کرد: پس از دهمین سال اجرایی این طرح هم اکنون برای ساماندهی جنگل نشینان استان 140 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد منابع طبیعی استان در سال جاری عنوان کرد: امسال افزون بر 25 هزار واحد دامی، 186 دامسرا و حدود 33 هکتار از مستثنیات مردم خریداری و یک هزار و 550 هکتار جنگل کاری در استان توسعه پیدا کرده است.

محمدی ایجاد کمیته استعداد یابی را یکی از برنامه های شاخص منابع طبیعی استان در سال 86 اعلام کرد و افزود: به همت این کمیته هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی برای فعالیتهای صنعتی و 220 هکتار نیز برای طرحهای کشاورزی و دامپروری شناسایی و تعرفه شده است.

وی، مدیریت مرتع را از دیگر عملکردهای موفق این این داره کل در سال جاری دانست و یادآور شد: علاوه بر قرق مراتع از حیث پوشش گیاهی عملیات بذر پاشی و کود پاشی برای 240 هزار هکتار انجام و حدود 146 چشمه برای خدمات دهی به دامداران و کاهش تردد دام بهسازی شده است.