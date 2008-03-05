به گزارش خبرنگار مهر، مجید یارمند مدیرکل امور فرهنگ، جوانان و تربیت بدنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در دهمین گردهمایی مدیران کل کتابخانه های عمومی استانهای کشور که بعدازظهر امروز در محل شورای فرهنگ عمومی آغاز شد، با اعلام این خبر گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با تامین بخشی از کسری بودجه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال 86 موافقت کرد و دو روز پیش در نامه ای که از سوی بخش فرهنگی، آموزشی و پژوهشی این معاونت به وزارت ارشاد ارسال شد اختصاص سه میلیارد تومان به این نهاد مورد موافقت قرار گرفت.

این مبلغ بر اساس بالاترین نوع تخصیصها (99 درصد) محاسبه و با پرداخت آن از سوی وزارت ارشاد به نهاد کتابخانه های عمومی موافقت شده است.

پیش بینی می شود این مبلغ صرف پرداخت بخشی از حقوق معوقه چهارهزار کتابدار سراسر کشور شود. با این وجود و بر اساس آمار مربوط به هزینه های پرسنلی نهاد کتابخانه های عمومی، پرداخت حقوق به کتابداران کشور ماهانه نیازمند بیش از یک میلیارد و 250 میلیون تومان اعتبار است و با توجه به تاخیری که از دی ماه سال جاری در این پرداختها به وجود آمده، سرجمع رقم مورد نیاز برای پرداخت حقوق دی، بهمن و اسفند ماه این تعداد از کتابداران در حدود چهار میلیارد تومان است.

نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال جاری با کسری هفت میلیارد و 600 میلیون تومان در بودجه اش مواجه بوده و به همین دلیل در سه ماه اخیر مشکلاتی در پرداخت حقوق کارکنان نهاد به وجود آمد. با این وجود در برخی استانهای کشور حقوق کتابداران از منابع دیگر استانی تامین شده است.