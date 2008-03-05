دارندگان وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه شخص ثالث سفر نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز کهزادی رئیس کل بیمه مرکزی ایران به کلیه مسافران نوروزی توصیه کرد که "بدون بیمه شخص ثالث سفر نکنند" و "در هنگام سفر بیمه شخص ثالث را همراه خود داشته باشند."

کهزادی همچنین با اشاره به تغییر نرخ دیه از اول فروردین هر سال از دارندگان بیمه شخص ثالث دعوت کرد که با مراجعه به شرکتهای بیمه، پوشش بیمه نامه خود را برای سال ۱۳۸۷، متناسب با نرخهای رو به افزایش دیات تکمیل کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که "همه شرکتهای بیمه موظف به عرضه بیمه نامه هستند" و از همه متقاضیان بیمه نامه خواست در صورت مواجه شدن با استنکاف بیمه گران، آن را به بیمه مرکزی ایران گزارش کنند.

کهزادی با اشاره به قانون بیمه شخص ثالث گفت: طبق این قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از دارندگان موتورسیکلت و خودرو از سال ۱۳۴۸ موظف شده اند مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه کنند و بابت مدتی که بیمه نامه نداشته اند به صنعت بیمه بدهکارند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: بر اساس تسهیلات جدیدی که بیمه مرکزی ایران برای دارندگان وسایل نقلیه فراهم کرده است، بانک قرض الحسنه مهر ایران از شنبه یازدهم اسفند مبالغ بدهی دارندگان وسایل نقلیه، بابت بیمه نامه شخص ثالث را به طور قسطی دریافت می کند. فروش بیمه شخص ثالث با اعتبار برای آینده در کلیه شرکت های بیمه به صورت نقدی خواهد بود.