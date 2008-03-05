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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

پیام تسلیت رئیس جمهور به دکتر حسن حبیبی

رئیس جمهور در پیامی درگذشت والده دکتر حسن حبیبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس بنیاد ایران شناسی را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر محمود احمدی نژاد خطاب به دکتر حسن حبیبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و ئیس بنیاد ایران شناسی آمده است: خبر درگذشت والده مکرمه حضرت عالی موجب تالم گردید. این ضایعه غم انگیز را به شما و خاندان محترم تان تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی و برای سایر بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

 

کد مطلب 650068

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