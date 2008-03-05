ورود 3هزار خودروی فرسوده به تاکسیرانی پایتخت با ساماندهی مسافربرها

حسین تیموری کرمانی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : 40 هزار و 300 مسافربر شخصی در شهر تهران ساماندهی شده اند که در این بین بیش از 3 هزار خودروی فرسوده با عمربالای 15 سال وجود دارد که هنوز از رده خارج نشده اند و تاکنون مراحل ثبت نام آنها انجام شده است.

وی با بیان اینکه ستاد تبصره 13 طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی را اجرا کرده است افزود : این ستاد مسئول از رده خارج کردن خودروها و تاکسی های فرسود و تبدیل به احسن کردن آنها است و سازمان تاکیسرانی تنها هماهنگی و مدیریت بر شبکه تاکسیرانی را بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد: مسافربرهای شخصی ساماندهی شده در قالب خطوط مشخص و در مجموعه شرکت های خصوصی فعالیت خواهند کرد و به این منظور هم تا کنون 37 شرکت تأسیس شده است.

تیموری همچنین افزود: تا کنون 4000 تاکسی تبدیل به احسن شده است که حجم گسترده خودروهای فرسوده ساماندهی شده و تاکسی ها می طلبد تا نوسازی ناوگان با سرعت بیشتری انجام شود.