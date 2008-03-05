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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ورود 3هزار خودروی فرسوده به تاکسیرانی پایتخت با ساماندهی مسافربرها

ورود 3هزار خودروی فرسوده به تاکسیرانی پایتخت با ساماندهی مسافربرها

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: با اجرای طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی بیش از 3000 خودروی فرسوده با عمر بیش از 15 سال وارد تاکسیرانی پایتخت شده است.

حسین تیموری کرمانی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : 40 هزار و 300 مسافربر شخصی در شهر تهران ساماندهی شده اند که در این بین بیش از 3 هزار خودروی فرسوده با عمربالای 15 سال وجود دارد که هنوز از رده خارج نشده اند و تاکنون مراحل ثبت نام آنها انجام شده است.

وی با بیان اینکه ستاد تبصره 13 طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی را اجرا کرده است افزود : این ستاد مسئول از رده خارج کردن خودروها و تاکسی های فرسود و تبدیل به احسن کردن آنها است و سازمان تاکیسرانی تنها هماهنگی و مدیریت بر شبکه تاکسیرانی را بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد: مسافربرهای شخصی ساماندهی شده در قالب خطوط مشخص و در مجموعه شرکت های خصوصی فعالیت خواهند کرد و به این منظور هم تا کنون 37 شرکت تأسیس شده است. 

تیموری همچنین افزود: تا کنون 4000 تاکسی تبدیل به احسن شده است که حجم گسترده خودروهای فرسوده ساماندهی شده و تاکسی ها می طلبد تا نوسازی ناوگان با سرعت بیشتری انجام شود.

کد مطلب 650070

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