افزایش 17 درصدی کشت تریاک در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد اعلام کرد: بر اساس گزارش سالانه هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمن ملل که امروز در وین انتشار یافت، کشت غیر قانونی تریاک در افغانستان در سال 2007 معادل 17 درصد افزایش داشته است. این کشور درحال حاضر 93 درصد بازار قاچاق جهانی تریاک را به خود اختصاص داده و بخش عمده هروئین به اروپا از افغانستان قاچاق می گردد.

هیئت مذکور درباره وفور استیک انیدرید ( Acetic Anhydride) در افغانستان که ماده شیمیایی اصلی برای تولید هروئین است و این کشور هیچ نیاز قانونی به آن ندارد، هشدار داده و می گوید: این ماده به راحتی در نواحی تولید هروئین در افغانستان وجود دارد. هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر از دولت های دخیل می خواهد با هم متحد شوند و جلوی قاچاق استیک انیدرید به داخل افغانستان را بگیرند.

دراین گزارش آمده است زمین های زیر کشت تریاک گسترش یافته و زمین اختصاص داده شده برای کشت حشیش از 50 هزار هکتار در 2006 به 70 هزار هکتار در 2007 افزایش یافته است. هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر از دولت افغانستان می خواهد مشکل رو به افزایش مواد مخدر را در آن کشور حل نماید.

فصل اول این گزارش به کاربرد نامتناسب قوانین مربوط به مواد مخدر بین کشورها و نواحی مختلف جهان می پردازد.

در این گزارش آمده است بعضی از کشورها بجای اینکه تلاش اصلی خود را متمرکز بر فعالیت های عمده قاچاق مواد مخدر وعاملان اصلی آن نمایند، توجه بیش ازحدی برمجرمان و مصرف کنندگان خرده پا می نمایند.

در این مورد دکتر فیلیپ امافو رئیس هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل می گوید کاربرد نامتناسب قوانین مربوط به مواد مخدر می تواند تلاش برای اجرای کنوانسیون هایی که این قوانین می خواهند به مورد اجرا گذارند را تحت الشعاع قرار دهد.

هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل همچنین از کشورهای عضو می خواهد دسترسی به برنامه های درمان اعتیاد و بازپروری را گسترش داده و ممکن سازند و در عین حال علاج های غیر از بازداشت مانند درمان اجباری را به عنوان جایگزین برای زندان معتادان در نظر گیرند.