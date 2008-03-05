  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۴

ابوالحسنی در پاسخ به مهر:

اهداف دانشگاه پیام نور مهمتر از ریاست این دانشگاه است

اهداف دانشگاه پیام نور مهمتر از ریاست این دانشگاه است

قائم مقام دانشگاه پیام نور با بیان اینکه اهداف دانشگاه پیام نور مهمتر از شخصی است که به ریاست این دانشگاه منصوب می شود، گفت: روحیه همبستگی و همکاری که در حال حاضر میان خانواده پیام نور وجود دارد بی سابقه است.

دکتر اصغر ابوالحسنی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص انتخاب رئیس دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب افزود: اهداف و برنامه ریزی هایی که در دانشگاه پیام نور انجام شده از هر موضوع دیگری مهم تر است و این که چه کسی مسئولیت دانشگاه را برعهده گیرد بر روی اهداف ما تاثیری نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: بدون شک تا چندی دیگر وزیر علوم رئیس جدید دانشگاه پیام نور را انتخاب خواهد کرد اما این بدان معنا نیست که سیاست های این دانشگاه تغییر می کند زیرا پس از انتخاب رئیس جدید نیز دانشگاه با همان سیاست ها و اهداف قبلی مسیر پیشرفت خود را طی خواهد کرد.

قائم مقام دانشگاه پیام نور در خصوص نامه مسئولان این دانشگاه برای حمایت از ریاست وی تاکید کرد: مسئولان واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور این نامه را تنها برای نشان دادن اتحاد و همبستگی بیشتر از سیاست های این دانشگاه نوشته و امضاء کرده اند.

کد مطلب 650075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها