اهداف دانشگاه پیام نور مهمتر از ریاست این دانشگاه است

دکتر اصغر ابوالحسنی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص انتخاب رئیس دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب افزود: اهداف و برنامه ریزی هایی که در دانشگاه پیام نور انجام شده از هر موضوع دیگری مهم تر است و این که چه کسی مسئولیت دانشگاه را برعهده گیرد بر روی اهداف ما تاثیری نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: بدون شک تا چندی دیگر وزیر علوم رئیس جدید دانشگاه پیام نور را انتخاب خواهد کرد اما این بدان معنا نیست که سیاست های این دانشگاه تغییر می کند زیرا پس از انتخاب رئیس جدید نیز دانشگاه با همان سیاست ها و اهداف قبلی مسیر پیشرفت خود را طی خواهد کرد.

قائم مقام دانشگاه پیام نور در خصوص نامه مسئولان این دانشگاه برای حمایت از ریاست وی تاکید کرد: مسئولان واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور این نامه را تنها برای نشان دادن اتحاد و همبستگی بیشتر از سیاست های این دانشگاه نوشته و امضاء کرده اند.