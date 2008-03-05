نمایندگان ایران شانزدهم و بیستم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رمضان پور در مجموع دو وسیله پرش خرک و خرک حلقه با امتیاز 3/15 در بین 28 ژیمناست عنوان شانزدهم را کسب کرد و حسین کشوری نیز در مجموع دو وسیله خرک حلقه و بارفیکس با امتیاز 725/13 در بین 44 شرکت کننده عنوان بیستم را به خود اختصاص داد.

در پیکارهای فوق کاظم خضری به عنوان داور در وسیله پرش خرک و حرکات زمینی قضاوت کرد.

38 کشور از سراسر جهان در مسابقات جام جهانی ژیمناستیک 2008 قطر حضور دارند. کشورهای آمریکا، هلند، اسلوونی، قزاقستان، ایرلند، قطر، چین، ژاپن، کره شمالی، روسیه، پرتوریکو، فرانسه، بلژیک و آلمان با برترین ژیمناست های خود گام به میدان رقابت با حریفان نهاده اند .

فینال پیکارهای جام جهانی امروز 15 اسفند ماه برگزار می شود.