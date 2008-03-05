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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

جام جهانی ژیمناستیک- قطر

نمایندگان ایران شانزدهم و بیستم شدند

نمایندگان ایران شانزدهم و بیستم شدند

مسابقات جام جهانی ژیمناستیک 2008 قطر امروز با کسب عناوین شانزدهم و بیستم برای ورزشکاران تیم ملی کشورمان پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رمضان پور در مجموع دو وسیله پرش خرک و خرک حلقه با امتیاز 3/15 در بین 28 ژیمناست عنوان شانزدهم را کسب کرد و حسین کشوری نیز در مجموع دو وسیله خرک حلقه و بارفیکس با امتیاز 725/13 در بین 44 شرکت کننده عنوان بیستم را به خود اختصاص داد.

در پیکارهای فوق کاظم خضری به عنوان داور در وسیله پرش خرک و حرکات زمینی قضاوت کرد.

38 کشور از سراسر جهان در مسابقات جام جهانی ژیمناستیک 2008 قطر حضور دارند. کشورهای آمریکا، هلند، اسلوونی، قزاقستان، ایرلند، قطر، چین، ژاپن، کره شمالی، روسیه، پرتوریکو، فرانسه، بلژیک و آلمان با برترین ژیمناست های خود گام به میدان رقابت با حریفان نهاده اند .

فینال پیکارهای جام جهانی امروز 15 اسفند ماه برگزار می شود.

کد مطلب 650079

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