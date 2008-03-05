دعوت سپاه پاسداران برای حضور مردم در مراسم ویژه عزاداری 28 صفر در میدان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: در لحظاتی که ملل مسلمان و پیروان مکتب پیامبر اعظم (ص) و رهروان قرآن و عترت، در سوگ جانکاه رسول رحمت و وحدت جامه عزا بر تن کرده اند تلاش اخیر دشمنان اسلام در اهانت به ساحت مقدس حضرت محمد مصطفی (ص)، گسترش جنایات وحشیانه و ضد بشری رژیم اشغالگر قدس در سرزمین فلسطین و به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم و بی دفاع غزه، به ویژه کودکان معصوم، بر عمق و دامنهاندوه امت محمدی (ص) افزوده است.

این اطلاعیه می افزاید: سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) به مانند میلاد آن حضرت محور وحدت مسلمین و کانون نشر پیام انسجام اسلامی در سراسر گیتی به شمار می رود و بدون تردید 28 صفر المظفر مقطع و مناسبت زمانی شایستهای برای نمایش ارادت و تبعیت جهانی اسلام از دستورات و آموزه های رسول خاتم (ص) و عترت پاک محمدی (ص) و تبلور فریاد رسال و انقلابی مسلمانان شجاع وبیدار و اعتراض فراگیر و جهانی آن به کینه توزی های دشمنان اسلام عزیز به ویژه رژیم غاصب و جنایت پیشه صهیونیستی است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فراخوان ملی نسبت به حضور منسجم و با شکوه عزادار ایران اسلامی در آئین های گرامیداشت 28 ماه صفر در سراسر کشور به ویژه مراسم ویژه عزاداری روز جمعه مورخ 17/12/86 در میدان فلسطین تهران آورده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و بسیج همراه با مردم عزادار و هیئت های مذهبی تهران بزرگ با شور و حال عارفانه و حضوری معنوی و انقلابی خود در این مراسم پیمان جاودانه خویش با پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و همچنین عزم و اراده مقدس خود در تعمیق و توسعه ابعاد وحدت وانسجام ملی و دینی در محکومیت اهانت کنندگان به ساحت پاک و مقدس رسول خدا (ص) و جنایات ضد بشری نظام سلطه و اشغالگر قدس را به نمایش خواهند گذارد و اعتراض خود نسبت به سکوت برخی دولت های اسلامی و مجامع بین المللی در برابر فجایع غم انگیز و دلخراش غزه را نیز اعلام خواهند داشت.