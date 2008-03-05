نمایشگاه دستاوردهای علمی تیزهوشان کرجی برپا شد

مدیر مرکز راهنمایی فرزانگان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود 80 دانش آموز دختر این مرکز آثار علمی - هنری دروس زیست، فیزیک، شیمی، قرآن و غرفه های آزاد مربوط به هنرهای معرق و سفال را در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

شهلا کوشکی افزود: این نمایشگاه با هدف افزایش فعالیتهای علمی دانش آموزان و کارهای عملی آنها در کلاس پروژه و تشویق دانش آموزان کوشا و فعال تشکیل شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این نمایشگاه که از امروز آغاز به کار کرده به مدت سه روز از ساعت هشت صبح تا 14 و 30 دقیقه بعد از ظهر در مرکز راهنمایی فرزانگان کرج برپاست.