ارتباط ژن کوتاهی قد و طولانی شدن عمر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه تحقیقات پیری کالج آلبرت انیشتن نیویورک که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" (Pnas) منتشر کرده اند، یک جهش ژنی را کشف کردند که می تواند به طولانی شدن عمر کمک کند.

این ژن که فاکتور رشد شبه انسولین (Igf-1) را کنترل می کند با طولانی شدن عمر نیز ارتباط دارد.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "ارتباط میان طولانی شدن عمر و ژن Igf-1 ابتدا در حیوانات آزمایشگاهی مشاهده شد و سپس ما توانستیم این ارتباط را در انسان نیز کشف کنیم."

ژن Igf-1، تولید هورمونی که ساختار مولکولی شبیه به هورمون انسولین دارد و در نتیجه ارتفاع قد را کنترل می کند.

به گفته این محققان این جهش که بیشتر در زنان دیده می شود و این مسئله می تواند توضیح دهد که چرا زنان کوتاه قد معمولا عمر طولانی تری دارند.