ناتو حضور خود در افغانستان را تقويت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، ناتو درصدد است طي ماههاي آتي باتقويت نيروهاي خود درافغانستان درامر بازسازي اين كشور تسريع ايجاد نمايد.

براساس گزارش اين روزنامه ناتو در نظر دارد نيروهاي خود را به منظور برقراري ثبات و امنيت تا ماه ژوئن در4 منطقه ديگر افغانستان نيز مستقر نمايد .

ناتوهمچنين از ارتش آلمان خواسته است علاوه بر افزايش و تقويت نيروهاي حافظ صلح خود در افغانستان اقدامات خاصي نيز در خصوص تسريع در روند بازسازي و برقراري امنيت و ثبات در اين كشور اتخاذ نمايند .

برلينرسايتونگ در ادامه افزود: در حال حاضر حدود 6500 نيروي حافظ صلح ناتو در اين كشور مستقر هستند كه بر اساس اعلام ناتو مي توان پيش بيني كرد كه تا پايان ماه ژوئن، انتخابات پارلماني در اين كشور برگزار شود .

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