اعتبارات تکمیل طرحهای زیربنایی خدماتی در کشور افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر رضا واعظ آشتیانی، صبح امروز در حاشیه هشتمین گردهمایی مدیران عامل شهرک‌های صنعتی افزود: از میزان اعتباری که سال آینده برای احداث شهرک‌های صنعتی اختصاص یافته است، استان هرمزگان با توجه به موقعیت استراتژیک خود با جهشی قابل توجه و با 5/5 برابر رشد نسبت به سال گذشته به پنج میلیارد تومان افزایش یافت.

وی عنوان کرد: با اختصاص این رقم و اعتباراتی که از سوی استانداری به این مبلغ اضافه خواهد شد تا چندسال آینده استان هرمزگان پله‌های رشد و ترقی را در بحث صنعت به سرعت خواهد پیمود.

واعظ آشتیانی بیان داشت: هم اکنون در سطح کشور 776 شهرک و نواحی صنعتی مصوب داریم که این آمار تا پایان بهمن سال جاری به حدود 560 شهرک و نواحی صنعتی قابل بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین بالغ بر 42 شهرک و نواحی صنعتی تخصصی در کشور موجود است و شش شهرک فناوری نیز مصوب شد که در حال حاضر دو مصوبه از آن عملیاتی شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع و شهرکهای صنعتی کشور ادامه داد: بر اساس آمار مندرج در بخش صنعت، کانی غیر فلزی در استان هرمزگان رتبه اول، صنایع غذایی رتبه دوم، شیمیایی رتبه سوم و فلزی رتبه چهارم را دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف سازمان در سال آینده اعلام کرد: توسعه زیر ساخت شهرک‌های صنعتی به عنوان یکی از اهداف سازمان همواره مورد توجه مسئولان بوده است که در این راستا بودجه سازمان به پنج برابر افزایش یافت و این بودجه در استانهای کمتر توسعه یافته تا هفت برابر افزایش یافته است.

واعظ آشتیانی توسعه صنایع روستایی را یکی دیگراز اهداف سازمان عنوان کرد و افزود: در برنامه ریزی‌های صورت گرفته در تعامل با جهاد کشاورزی، توسعه صنایع روستایی شکل خواهد گرفت که بهره ‌برداری از ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان شاخص ترین برنامه شکل دهی صنایع روستایی محسوب می‌شود.

معاون وزیر صنایع یادآور شد: با توسعه صنایع روستایی و استفاده از ظرفیت ‌های بالقوه ساکنین روستاها، مهاجرت به شهرها کاهش می‌یابد و تحقیقات نشان داده که اگر 30 درصد ضایعات محصولات کشاورزی جمع آوری شوند، 20 میلیون انسان به راحتی و در رفاه کامل به سر خواهند برد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به آسیب شناسی صنایع آسیب دیده که به عنوان یکی دیگر از اهداف سازمان برگزیده شده است، خاطرنشان کرد: همه اتفاقات برای صنایع کوچک و زودبازده پول نیست زیرا عدم آشنایی مدیران با فاکتورهای مهم که به عنوان یک اصل در اقتصاد از آنها یاد می شود، آنها را با شکست مواجه می سازد.

مدیرعامل سازمان صنایع و معادن کشور یادآور شد: سوء مدیریت، عدم استفاده از نیروی متخصص، عدم آشنایی با تکنولوژی و ماشین آلات پیشرفته، عدم آشنایی با بازار رقابت و تک محصولی بودن از فاکتورهایی است که صاحبان صنایع کوچک را با ورشکستگی مواجه می کند.

وی تاکید کرد: آموزش به روز مدیران و استفاده از افراد متخصص که به طور قطع تنوع محصول را به دنبال خواهد داشت، باید همواره سرلوحه کار صاحبان صنایع باشد.

واعظ آشتیانی با تاکید بر اینکه باید شرایط و بستر برای جذب سرمایه‌ گذاران در کشور فراهم شود افزود: توسعه پارکهای فناوری یکی دیگر از برنامه های سازمان است زیرا فضا باید برای کسانی که می توانند سرمایه گذاری کنند باز شود که در این راستا توانستیم ظرف شش ماه گذشته بورس بازی را در این زمینه ها از بین ببریم.

معاون وزیر صنایع افزود: سال آینده چگونگی اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران در بحث تولید بررسی می شود و هم اکنون به تصویب نهایی رسیده است.

وی همچینین معافیت مالیاتی تا شعاع سه میلیون تومان برای مراکز استانها، حمایت از تولید و ارائه راهکارهای مناسب، استفاده بهینه از آب در شهرکهای صنعتی و آموزش به عنوان محور کار را از دیگر برنامه های این سازمان در سال آینده عنوان کرد و خطاب به صاحبان صنایع کوچک گفت: ساختن کارخانه و راه اندازی آن کار دشواری است اما دشوار تر از آن حفظ وضعیت موجود است که با یک برنامه ریزی منظم و منسجم در آینده ای نه چندان دور شاهد رشد صنایع کوچک در کشور خواهیم بود.