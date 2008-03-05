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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۱

وزیر نفت عربستان:

نیازی به تغییر تولید اوپک نیست

نیازی به تغییر تولید اوپک نیست

وزیر نفت عربستان سعودی با اشاره به اینکه بهای جهانی نفت در حال حاضر باثبات است، تاکید کرد: برهمین اساس، نیازی به تغییر تولید اوپک نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، علی النعیمی که به منظور شرکت در نشست وزیران نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک در وین حضور دارد، در جمع خبرنگاران، معاملات و دادو ستد های شگفت آور و کلان را از علل اصلی افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه معاملات کلان هیچ ارتباطی با اصول بازار نفت ندارد، معتقد است نفت به اندازه کافی در بازارهای جهانی وجود دارد و نیازی به اتخاذ تصمیم جدید برای تولید نفت توسط اعضای اوپک نیست.

در همین حال، محمد بن ظاغن الهاملی وزیر نفت امارات عربی متحده اعلام کرد عرضه فعلی نفت مطلوب و مناسب است.

کد مطلب 650093

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