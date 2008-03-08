195 شعبه اخذ رای در شهرستان صومعه سرا پیش بینی شده است

افضلی در گفتگو با خبرنگار مهردر صومعه سرا افزود: در بخش تولمات 42 شعبه ، بخش میرزا کوچک، 40 شعبه و بخش مرکزی 113 شعبه مستقر خواهد شد.

وی گفت: سه هزار و 700 نفر نیروی نظارتی، بازرسی ، امنیتی و تدارکات اجرای انتخابات 24 اسفند ماه در شهرستان صومعه سرا را بر عهده دارند.

فرماندار صومعه سرا در ادامه خطاب به مدیران دستگاهها، نهادها و سازمانها، اعلام کرد: مدیران به صورت علنی وغیر علنی نمی توانند از کاندیداها حمایت کنند در صورت بروز چنین حمایتی مشمول تخلف اداری قرار خواهند گرفت.

شهرستان صومعه سرا 132 هزار نفر جمعیت دارد که ازاین تعداد 93 هزار نفر واجد شرکت در انتخابات مجلس هشتم هستند.