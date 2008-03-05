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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

"شاید رسیده باشی" روی آنتن شبکه یک

"شاید رسیده باشی" روی آنتن شبکه یک

فیلم‌های "شاید رسیده باشی"، "درخت جان" و "قلب" 18 اسفند از شبکه‌های یک، دو و تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "شاید رسیده باشی" 18 اسفند ساعت 15:45 از شبکه اول پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی محمدرضا آهنج و بر اساس فیلمنامه‌ فلورا سام و عباس مرادیان ساخته شد. داستان این فیلم روایتگر مردی میانسال به نام حاج ابراهیم است که با کاروانی عازم شهر مقدس مشهد می‌شود، اما ماجراهایی سفر او را با حوادثی خاص روبرو می کند.

محمود پاک نیت، بهمن دان، امیرمحمد زند، رامین راستاد، مهوش صبرکن، چکامه چمن ماه و زهرا اویسی بازیگران فیلم هستند. عوامل این پروژه عبارتند تهیه‌کننده علی‌اصغر صدیقی، حسن روحپروری طراح صحنه و لباس، اشکان عسگری طراح چهره پردازی، رضا نظری نیا صدابردار و ناصر ملکی مدیر تولید.

فیلم تلویزیونی "درخت جان" به کارگردانی فرهاد مهرانفر و تهیه‌کنندگی محمدرضا سرهنگی 18 اسفند ساعت 17 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم انیس شکوری و علی امیری بازی کرده‌اند و فیلم زندگی ساده عشایر را در مناطق جنگی به تصویر می‌کشد. "درخت جان" روایتگر مردی است که تمام همت خود را برای قطع درخت مقدس به کار می‌گیرد و دچار حادثه می‌شود...

فیلم تلویزیونی "قلب" به کارگردانی مسعود تکاور 18 اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. در این فیلم حسین محجوب و آناهیتا همتی بازی می‌کنند و در خلاصه داستان آن آمده: دکتر پوریا، علی خوشرزم و سیدکاظم از همرزمان زمان جنگ هستند که پس از سال‌ها وقتی سیدکاظم به دلیل سردردهای شدید به بیمارستان می‌رود با دکتر پوریا ملاقات می‌کند و ...

کد مطلب 650097

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