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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۳

شیخ الازهر با اسقفهای امریکایی دیدار کرد

شیخ الازهر طی دیدار با گروهی از اسقفهای امریکایی نسبت به عملکرد برخی از روزنامه‌های اروپایی غرض‌ورز اظهار تأسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر با گروهی از اسقفهای امریکایی دیدار کرد و ضمن اظهار تأسف از اظهارات برخی از روزنامه‌های اروپایی اهانت‌کننده به حضرت محمد (ص) از خویشتنداری مسلمانان تقدیر کرد.

طی این دیدار شیخ الازهر برنامه‌های مختلف دوجانبه میان رهبران مسلمان و اسقفهای مسیحی را در راستای تبادل آراء، افکار و تبیین امور دینی ادیان آسمانی و قداست آنها مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به اینکه خط‌قرمزهایی نسبت به ادیان وجود دارند که به کسی اجازه نمی‌دهند از آنها تجاوز کند، تصریح کرد: این اقدامات علیه مسلمانان اهانت به آنها به شمار می‌روند و احساسات پیروان همه ادیان را خدشه‌دار می‌کنند.

کد مطلب 650098

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