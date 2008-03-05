شیخ الازهر با اسقفهای امریکایی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر با گروهی از اسقفهای امریکایی دیدار کرد و ضمن اظهار تأسف از اظهارات برخی از روزنامه‌های اروپایی اهانت‌کننده به حضرت محمد (ص) از خویشتنداری مسلمانان تقدیر کرد.

طی این دیدار شیخ الازهر برنامه‌های مختلف دوجانبه میان رهبران مسلمان و اسقفهای مسیحی را در راستای تبادل آراء، افکار و تبیین امور دینی ادیان آسمانی و قداست آنها مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به اینکه خط‌قرمزهایی نسبت به ادیان وجود دارند که به کسی اجازه نمی‌دهند از آنها تجاوز کند، تصریح کرد: این اقدامات علیه مسلمانان اهانت به آنها به شمار می‌روند و احساسات پیروان همه ادیان را خدشه‌دار می‌کنند.