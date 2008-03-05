ایران بر اساس منطق اداره می شود / قطعنامه تهران را متوقف نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از تحلیلگران غربی نوشت : تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران، گرچه زندگی را برای ایرانیها کمی دشوارتر می کند، اما مانع ادامه برنامه هسته ای آن نخواهد شد. این تحریمها به نوبه خود آسیب چندانی به ایران وارد نخواهند کرد.

"پیر گلداشمیت" معاون سابق مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که سالها درباره برنامه هسته ای ایران تحقیق و بررسی کرده، گفت: این تحریمها موضع تهران را تغییر نخواهد داد. فکر نمی کنم که تحریمهای جدید رویکرد ایران را در برنامه هسته ای یا پایبندی به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد تغییر دهد. وی همچنین مدعی شد که جامعه بین المللی نمی تواند پایبند بودن ایران را بپذیرد.

در عین حال "جرج پرکویچ" معاون رئیس موسسه صلح کارنگی هم گفت : رهبران ایران افرادی "منطقی" هستند و این کشور بر همین اساس اداره می شود.هر چند فرمول درستی برای متقاعد کردن آنها در توقف غنی سازی هنوز پیدا نشده است.

برخی تحلیلگران هم می گویند : آمریکا به قدری در باتلاق عراق فرو رفته که نمی تواند در مورد اقدام برضد ایران فکر کند ، آن هم ایرانی که هر نوع اقدام احتمالی را با دشوار کردن زندگی سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان به راحتی تلافی خواهد کرد.

"شانون کایل" تحلیلگر انستیتو تحقیقات صلح بین الملل نیز گفت : مشکلات در رسیدن به حتی یک قطعنامه تضعیف شده از طریق شورای امنیت به این معناست که من بعد نیز هیچ قطعنامه تحریمی بیشتری علیه ایران وجود نخواهد داشت.

یادآوری می شود شورای امنیت سازمان ملل متحد درادامه اقدامهای غیرقانونی ونامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.