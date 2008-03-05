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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

گالری خارک میزبان عکس‌های "زکات عشق"

نمایشگاه عکس "زکات عشق" شامل آثار رسول اولیازاده مدیر خانه عکاسان از 19 تا 26 اسفندماه امسال در نگارخانه خارک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه عکاسان ایران اعلام کرد در این نمایشگاه 14 عکس از شهر مدینه النبی در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد. اولیازاده این عکس‌ها را سال 1385 گرفته و امسال به مناسبت ربیع‌الاول ماه ولادت رسول اکرم (ص) به نمایش گذاشته است.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس "زکات عشق" نوزدهم اسفند ساعت 17 در گالری خارک برگزار می‌شود و علاقمندان برای دیدن آثار می‌توانند از ساعت 16 تا 20 به خیابان خارک، جنب انجمن خویشنویسان، گالری خارک مراجعه کنند. این نمایشگاه همزمان در سایت خانه عکاسان ایران www.iranipc.net نیز قابل مشاهده است.

کد مطلب 650103

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