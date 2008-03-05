لبنان خواستار مقابله جامعه جهانی با تهدیدهای اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان، در یادداشتی که بیانگر موضع دولت لبنان است و توسط "نواف سالم" نماینده لبنان در سازمان ملل متحد در اختیار "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گرفته آمده است : از هر کشور سومی می خواهیم که به طور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد درباره(ارائه اطلاعاتی) در رابطه با قاچاق سلاح به لبنان با ما همکاری کنند تا ارتش لبنان و نیروهای یونیفل(نیروهای بین المللی مستقر درجنوب لبنان) بتوانند درباره این ادعاها تحقیق کنند.

در ادامه گفته شده است : ادعاها درباره قاچاق سلاح در مرزهای لبنان که از سوی هیچ کس حمایت نمی شود؛ به نفع هیچ هدف مفیدی نیست.

دولت لبنان از سوی دیگر افزود: اسرائیل تنها به نقض حاکمیت لبنان و امنیت آن اقدام نمی کند، بلکه عمدا، مانع انجام وظایف نیروهای یونیفل می شود.

دولت لبنان همچنین خاطرنشان کرد: ارتش اسرائیل برای حل مشکلات با لبنان و نیروهای یونیفل هماهنگی نمی کند، بلکه به جای این مسئله به طور یکجانبه فعالیت می کند.

در این یادداشت آمده است : ما موضع خود را مبنی برغیر قابل قبول بودن نقض حاکمیت لبنان تحت هیچ بهانه ای از جمله ادعای ممانعت از قاچاق سلاح که اسرائیل اختیار آن را ندارد؛ تکرار می کنیم.

در این یادداشت اعتراض آمیز آمده است : علاوه براین در سایه انتشار گزارش نهایی کمیته وینوگراد(کمیته بررسی شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه) که بر آماده شدن اسرائیل برای جنگی جدید تاکید دارد؛ از جامعه بین المللی می خواهیم به طور جدی با این تهدیدات مقابله و اسرائیل را مجازات کند.

دولت لبنان در ادامه از سازمان ملل متحد خواسته است رژیم اسرائیل را برای واگذاری نقشه زمینهای مین کاری شده به بیروت، تحت فشار قرار دهد.

دولت لبنان در پایان تاکید کرده است : سیطره بر مرزهای شمالی و شرقی لبنان مسئولیتی است که سوریه و لبنان در آن مشارکت دارند،بنابراین سرویسهای امنیتی لبنان به همکاری با سوریه در راستای تلاش برای تامین امنیت مرزها و جلوگیری از فعالیتهای غیر قانونی در این مرزها نیاز دارند.

به گزارش مهر، ادعاهای اسرائیل درباره قاچاق سلاح به لبنان در حالی مطرح می شود که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در ششمین گزارش خود درباره اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت ادعای رژیم صهیونیستی درباره تحرکات نظامی حزب الله در منطقه فعایت نیروهای یونیفل را رد کرده است.